Même si beaucoup privilégieront certainement Dying Light 2 Stay Human, le premier épisode réapparaît par surprise sur la boutique d'Epic. Pour ce retour, le jeu de Techland casse ses tarifs et arrive avec deux versions remplies de DLC.

Ça peut surprendre mais Dying Light : Enhanced Edition s'est lancé sur l'Epic Games Store. Une arrivée tardive compensée par un bundle relativement solide. Car en effet, pour 11,99€ - une offre qui se termine le 7 mars à 16h00 -, cette édition regroupe le jeu original, un season pass avec les contenus additionnels de la première année et surtout l'extension The Following. Au total, rien qu'en se focalisant sur les missions principales et annexes, la durée de vie avoisine les 100 heures.

Autre nouveauté : le cross-play entre toutes les plateformes PC (Steam, Epic et GoG) où le titre est disponible et entre tous les système d'exploitation (Windows, Mac OS, Linux). Une fonctionnalité est indispensable pour défourailler des zombies en coopération jusqu'à 4 joueurs.

Dying Light Platinum Edition aussi en promo

Pour quelques euros supplémentaires, la Platinum Edition est également accessible au tarif de 14,99€ jusqu'au 7 mars à 16h00. Cette version est encore plus complète que la précédente étant donné qu'elle emporte avec elle absolument tous les DLC sortis (skins inclus).

À la différence de Dying Light : Enhanced Edition, celle-ci offre le DLC Hellraid. Supposé être un jeu autonome à la base, il s'est finalement transformé en contenu additionnel après un développement bien compliqué. C'est un tout autre délire puisque le joueur est plongé dans une ambiance dark fantasy, à l'intérieur d'un donjon, le scriptorium. Un lieu étriqué, qui n'autorise malheureusement plus le parkour, peuplé de zombies... mais aussi de squelettes et sorciers.

Cette sortie de Dying Light sur l'Epic Games Store à moindre coût peut-elle vous intéresser ou êtes-vous déjà passés au deuxième épisode ? Dites nous tout en commentaires.