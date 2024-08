Avant le lancement du deuxième DLC narratif de Dying Light 2 Stay Human, cette année sur consoles et PC, Techland a fait une belle annonce sur sa franchise. The Beast is coming...

Même s'il a des qualités, Dying Light 2 a raté son lancement. Alors que le jeu de Techland avait fait forte impression lors de ses présentations, la version finale était beaucoup moins aboutie. Et de ce fait réellement décevante, surtout après un premier épisode qui avait su créer la surprise. Loin d'être échaudé par les retours négatifs, le studio polonais a en revanche tenu parole sur le suivi de leur bébé. Au fil des mois, et jusqu'à tout récemment encore, cet opus a reçu de multiples améliorations visuelles, des quêtes ou des armes supplémentaires.

Dying Light The Beast dévoilé

La Gamescom 2024 a été lancée par Geoff Keighley avec sa cérémonie d'ouverture Opening Night Live. Un rendez-vous qui dure depuis quelques années, et qui est tout simplement une conférence avec des annonces de jeux ou mises à jour de titres existants. Comme à son habitude, l'host a fait monter la sauce avec une bande annonce en amont de l'événement, et avec une mystérieuse vidéo « The Beast is Coming to gamescom Opening Night Live on Tuesday ». Dans ce trailer en live-action, on voit des archives d'une femme tout joyeuse dans un champ, avant que celle-ci se retrouve à fuir à fuir quelque chose dans les bois. « Please, help me » demande t-elle après avoir couru comme une folle au milieu de cette forêt décorée par des cadavres d'animaux et d'humains. Pour certains, c'était un teasing pour Dying Light.

Le 12 août 2024, Techland avait en plus déposé la marque Dying Light : The Beast. Un DLC ? Une extension ? Aucun des deux. C'est bien un jeu inédit qui a été dévoilé et ça va plaire aux fans. En effet il s'agit d'un soft autonome qui fait revenir le héros du premier épisode. Dans cette nouvelle aventure en monde ouvert, Kyle Crane arpentera une région jamais vue et on saura ce qu'il est devenu après la fin du premier jeu. Selon le studio, le soft aura une durée de vie d'environ 20 heures. « Dying Light : The Beast est une aventure zombie autonome qui se déroule dans une région rurale très bien conçue. Incarnez Kyle Crane, un héros légendaire qui s'est libéré après des années d'expériences brutales. Il doit maintenant réaliser qu'il y a plus en jeu qu'une simple vengeance ».

Source : chaîne YouTube Dying Light.