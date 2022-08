Reporté au mois de septembre, le premier DLC scénarisé de Dying Light 2 : Stay Human se montre enfin et nous donne rendez-vous dans quelques jours pour de plus amples détails. qu

Le DLC solo de Dying Light 2 : Stay Human devait à la base sortir en juin, mais Techland n'était pas prêt. Le studio polonais semble aujourd'hui plus sûr de lui et dévoile ses plans sur ce contenu.

Le DLC solo de Dying Light 2 teasé, la suite à la Gamescom 2022

On a désormais bien plus d'informations sur le premier contenu additionnel de Dying Light 2 : Stay Human. Voici donc Bloody Ties qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire à travers la courte vidéo, aura une histoire. Dans ces quelques secondes, on voit une couronne en forme de crâne et deux hommes qui s'affrontent en mode gladiateurs. On aurait pu alors penser à une simple arène mais il y aura visiblement davantage. Peut-être que ce passage sera le point culminant du dit DLC.

Et hormis ça ? Malheureusement, c'est tout. En revanche, Techland ne tease pas pour rien et sera de retour dans quelques jours seulement avec une vraie bande-annonce et certainement tous les détails de cette nouvelle aventure payante. Le rendez-vous est donné ce mardi 23 août 2022 à 20h00, soit durant la conférence d'ouverture de la Gamescom 2022, l'Opening Night Live.

On espère que les développeurs seront un peu plus inspirés et que le DLC sera disponible sans trop de bugs au lancement, à contrario du jeu d'origine. Dying Light 2 : Stay Human est quant à lui accessible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.