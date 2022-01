On sait que Dying Light 2 va proposer une durée de vie conséquente, mais qu'en est-il du suivi sur le long terme ? Les développeurs de Techland répondent à la question. Explications.

Il faudrait 500 heures pour terminer Dying Light 2 de bout en bout ,même si Techland a très vite voulu revenir sur ses propos et adoucir un peu les angles. Proposer beaucoup de contenu c'est bien, mais avoir un suivi sur la longueur c'est encore mieux. Et dans ce domaine on peut dire que le premier épisode avait réussi à faire très fort, grâce à de fréquentes mises à jours pendant plusieurs années.

La rançon du succès ?

L'objectif semble être le même pour ce second épisode comme l'annonce le compte Twitter officiel du jeu :

Vous voulez savoir ce qui se passera APRÈS la sortie ? Nous garantissons l'expansion du monde de Dying Light 2 Stay Human pendant au moins 5 ans après le lancement, avec de nouvelles histoires, de nouveaux lieux, des événements dans le jeu, etc.

Et toutes les choses amusantes que vous aimez !

Un contenu massif pour Dying Light 2

Voilà qui est dit. Cinq ans de contenu cela semble effectivement un suivi plus costaud que la moyenne. Le premier titre qui date de 2015 avait jusqu'il y a peu encor droit à quelques nouvelles mises à jour, c'est dire. Reste à voir à quel intervalle ce suivi aura lieu, car un entretien annuel n'est évidemment pas la même chose pour le joueur (et le studio) qu'un contenu livré tous les mois. On se souvient par exemple du DLC Hellraid, qui avait d'abord été présenté comme un jeu à part entière il y a encore quelques années., avant de finalement prendre la forme d'un "gros contenu".

Dying Light 2 est toujours prévu pour le 4 février 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series.