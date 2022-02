Dying Light 2 sort dans très peu de temps maintenant et certains petits chanceux (ou petits malins) ont pu avoir le jeu à l'avance. Le studio Techland souhaite d'ailleurs s'exprimer à ce sujet.

Prévu pour le 4 février sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series, Dying Light s'est déjà retrouvé dans les mains de certaines personnes. Car comme souvent, des revendeurs n'hésitent pas à braver l'interdit en faisant de la vente avant l'heure. Très conscient de la chose Techland s'est exprimé sur le sujet via son compte Twitter :

Amis survivants, nous voyons que certains d'entre vous ont eu accès à des versions de Dying Light 2 avant la date de sortie (c'est ce vendredi, il ne reste que 3 jours !). Nous comprenons que vous vouliez commencer à explorer la ville dès que possible et nous ne pourrions pas être plus heureux ! Ceci étant dit, nous vous demandons de patienter jusqu'au 4 février, car à ce moment-là, vous aurez également accès à toutes les améliorations et à tous les correctifs que nous avons mis en place ces dernières semaines et que nous introduirons dans le patch du jour 1. C'est ainsi que vous pourrez vivre Dying Light 2 comme il se doit.

Patch Day 1 en approche pour Dying Light 2

En d'autres termes, le patch Day 1 comme il est coutume de l'appeler, devrait résoudre pas mal de problèmes et être assez salvateur pour le jeu. Dans ces conditions, on comprend que Techland souhaite proposer la meilleure expérience possible à la communauté.