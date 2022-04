La mise à jour 1.3.0 de Dying Light 2: Stay Human est là et avec elle, l'ajout du New Game Plus. Elle corrige aussi des éléments techniques, liés à la co-op ou au FOV sur PS5 et Xbox Series.

La mise à jour 1.3.0 de Dying Light 2 : Stay Human est déployée ce mercredi 27 avril 2022 sur consoles et PC. La grosse nouveauté de cette update est sans conteste le NG+ promis par Techland il y a quelques semaines. Mais c'est aussi l'occasion de corriger des bugs ou d'implémenter de nouvelles options.

Un New Game Plus pour Dying Light 2

Vous pouvez lancer une deuxième partie de Dying Light 2 en mode NG+. Vous conservez votre précédente progression mais pour qu'il y ait un réel intérêt, Techland a retouché le comportement des ennemis, a ajouté des rencontres plus compliquées et a par exemple importé trente nouveaux inhibiteurs. Des consommables pour booster votre santé, endurance etc. La répartition des ennemis a aussi été revue avec une plus grande variété dans vos face à face, et des monstres comme les Volatiles et les Banshee qui apparaissent la nuit. Globalement, la difficulté devrait donc être plus relevée. Logique vu que vous êtes aussi plus fort.

Le New Game Plus de Dying Light 2 se compose également d'une nouvelle arme légendaire ou encore d'objectifs de platine supplémentaires pour le parkour. Enfin, le niveau des ennemis fluctue en fonction du votre.

Un jeu plus stable

Le patch 1.3.0 de Dying Light 2 vise aussi à améliorer drastiquement la qualité du jeu en coopération. Les morts en boucle ne devraient plus se produire par exemple. Les performances générales devraient être meilleures, et la connexion ne devrait plus chanceler si vous êtes avec des joueurs plus avancés dans la campagne.

Plusieurs correctifs techniques se concentrent également à rendre le titre plus stable avec moins de crashs, de textures ou de sons foireux. De son coté, l'interface utilisateur a aussi quelques nouveautés pour ceux qui rencontraient un problème en lançant le soft à une résolution de 5760x1080. Et sur PS5 / Xbox Series X|S, les joueurs peuvent désormais ajuster le FOV. Un patchnote bien gros qui devrait vous faciliter la vie... jusqu'au prochain !

Malgré ses bugs, Dying Light 2 revendique des ventes faramineuses sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC.