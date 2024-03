Comme Conan Exiles, Dune Awakening se veut un habile Mélange (vous l'avez ?) entre MMORPG et jeu de survie. Le jeu a fait l'objet d'une présentation lors de la GDC, à laquelle nous avons également eu accès. Et cela nous a donné très envie de tenter de survivre sur Arrakis sur PC, PS5 et Xbox Series, à une date encore indéterminée.

Le gameplay de Dune Awakening sort du sable

La présentation de Dune Awakening s'est découpée en plusieurs segments pour en exposer tous les aspects. Cela a donc naturellement commencé par le début. En arrivant sur le jeu, nous passons un interrogatoire auprès d'une Bene Gesserit pour déterminer nos origines et notre classe de départ. Cet aspect RPG dans l'âme est complété par un outil de création de personnage très fouillé. Celui-ci offre de nombreuses options, et les fans de la maison Harkonnen pourront ainsi se faire plaisir.

L'outil de création de personnages s'avère très complet. © Funcom

Après cela, nous sommes envoyés sur Dune en tant que prisonnier. Sauf que notre navette est abattue en vol, et il nous appartient alors de survivre sur ce monde hostile qui nous est totalement inconnu. La mise en abîme opérée par Dune Awakening se montre convaincante. Nous ne savons rien de la culture des Fremen, et nous foulons du pied des lieux révérés par ce peuple mystérieux sans avoir conscience des sacrilèges que nous commettons. Ainsi, le jeu dispose d'une trame narrative qu'il nous appartiendra de découvrir au fil de notre périple sur Arrakis.

Ce qui compte, c'est notre survie. En ce sens, il nous faudra donc ramasser différentes sources pour se crafter de l'équipement, récupérer de quoi boire et manger. En ce sens, le titre de Funcom respecte bien l'univers des œuvres de Frank Herbert. Il est notamment possible de récupérer le sang de ses adversaires pour en extraire la précieuse eau. Profitons-en aussi pour parler de l'immense beauté du jeu. Celle-ci est portée par un Unreal Engine 5 qui nous montre toute l'étendue de ses impressionnantes capacités.

À deux dunes entre MMORPG et jeu de survie

Après les premières heures passées sur Arrakis, nous aurons rassemblé assez de ressources pour commencer à se construire une base. Sur ce point, Funcom reprend justement les très solides bases de Conan Exiles pour rendre l'expérience la plus complète possible sur Dune Awakening. Au-delà des bases, la construction de véhicules comme une moto des sables ou les célèbres ornithoptères est aussi de la partie. Ceux-ci revêtiront une importance capitale pour l'extrait de la fameuse Épice. Attention toutefois à ne pas faire trop de bruit, au risque d'attirer les terribles vers des sables ! Les développeurs ont bien insisté sur le fait que ces différentes activités s'apprécient bien davantage en groupe.

Le jeu ne va certainement pas manquer d'action. © Funcom

Ceci nous permet d'embrayer sur la composante MMO du jeu. Les joueurs seront en effet regroupés sur de grands serveurs. Il sera donc possible de créer des communautés, de coopérer avec les autres... ou d'en faire des ennemis. Il existe ainsi des zones Joueurs contre Environnement, mais aussi Joueurs contre Joueurs, comme un lieu appelé le Désert Profond. Ainsi, nous pourrons tomber sur des sortes de donjons peuplés de PNJ hostiles, ou d'autres activités aléatoires dans le vaste monde de Dune Awakening. Les joueurs pourront d'ailleurs aussi se retrouver dans de grands hubs prévus à cet effet. Tout ceci permettra d'acquérir d'importantes ressources et de l'équipement de meilleure qualité pour progresser plus sereinement dans le jeu.

Qui dit équipement dit statistiques, et une composante RPG est aussi présente dans le jeu. Au fil de nos expériences, nous monteront en niveaux. Cela nous permettra d'acquérir diverses compétences pour grossièrement faire de notre personnage un combattant, un « mage », un explorateur, etc. Vous l'aurez compris, la proposition de Funcom se montre très complète et prometteuse. Plus qu'une présentation, il faut avoir le jeu dans les mains pour mieux s'en rendre compte. Pour cela, il faudra cependant faire preuve de patience... en attendant Dune 3 ?