Quand on est développeur de jeux vidéo, il n'est jamais facile d'abandonner un projet sur lequel on a travaillé pendant des années. C'est pourtant la lourde décision qu'a décidé de prendre Media Molecule. Le studio britannique racheté par Sony en 2010 est notamment connu pour les deux premiers Little Big Planet. Mais plus récemment, il s'est démarqué avec une création originale Dreams. Cette exclusivité PlayStation est sortie en 2020 et a depuis régulièrement été mise à jour. Mais ce sera bientôt de l'histoire ancienne.

Une exclusivité PlayStation qui fait place à un nouveau projet

C'est dans un communiqué publié sur le site officiel du jeu que Media Molecule a annoncé l'arrêt du suivi pour Dreams. A partir du 1er septembre 2023, le jeu ne sera donc plus mis à jour. Cela signifie notamment qu'il n'y aura plus de nouvelles fonctionnalités mises en place. L'export sur d'autres plateformes que la PS4 rester malheureusement au point mort. Dreams aura tout de même bien vécu, puisqu'il est sorti en février 2020. Désormais, le studio se tourne vers un nouveau projet mystérieux. On devrait en apprendre plus en fin d'année, après les dernières màjs pour Dreams.

Alors que nous continuons à évaluer et à faire évoluer nos priorités pour le studio et Dreams, nous avons pris la décision difficile d'interrompre le support en direct pour Dreams après le 1er septembre 2023 pour nous concentrer sur un nouveau projet passionnant. Vous pourrez continuer à jouer, créer et partager Dreams avec d'autres après septembre, mais nous ne publierons plus de mises à jour du jeu ou d'événements. Nous sommes incroyablement fiers du travail que nous avons accompli dans le développement de Dreams - tels que nos nouvelles versions de contenu, les mises à jour Create et les événements en direct - et nous sommes infiniment reconnaissants à la communauté pour sa confiance et ses contributions continues depuis le lancement. Source : communiqué officiel de Media Molecule

Dreams, un stimulateur de créativité qui continuera d'exister

C'est visiblement avec émotion que le studio annonce la fin du suivi de Dreams. Au passage, il rappelle également que plus qu'un jeu, il s'agit d'un stimulateur de créativité. De nombreux joueurs PlayStation se sont découverts une passion pour le développement (gameplay, cinématiques, musiques...). D'autres ont pu faire découvrir leur talent au monde entier, si bien que certains ont même été embauché grâce à cela. Pas plus tard qu'en février, Moon Studios (Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps).

Nous savons que ce ne sera pas un message facile à entendre pour tout le monde, et ce n'a certainement pas été une décision facile - Dreams a été un projet spécial pour Media Molecule et a aidé cette communauté en plein essor de développeurs de jeux, de bricoleurs, de créatifs, de collaborateurs et de rêveurs à grandir et s'exprimer. Merci d'en faire partie avec nous - nous avons hâte que vous nous rejoigniez dans notre prochaine aventure. Source : communiqué officiel de Media Molecule

Si cela peut rassurer les joueurs, Media Molecule n'abandonnera pas complètement son bébé exclusif aux PlayStation. Il sera toujours possible de créer et de partager. Les meilleures créations seront même partagées sur les réseaux sociaux. Le processus sera simplement différent suite à la migration des serveurs organisées. Pas d'inquiétude, tous les détails sont donnés par le studio dans son communiqué. Quant à Tren, le dernier jeu qu'il doit introduire dans Dreams, sachez que celui-ci verra bel et bien le jour !