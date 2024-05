Après Resident Evil, Street Fighter et Monster Hunter, et suite au succès commercial de Dragon's Dogma 2, Capcom envisage donc d'en faire sa nouvelle marque forte. Un troisième opus est ainsi clairement envisagé, voire plus encore. C'est en tout cas ce que l'on peut retirer du dernier rapport financier du géant japonais.

Dragon's Dogma entre dans la cour des grandes licences de Capcom

Rien ne prédisposait Dragon's Dogma à rejoindre le panthéon des licences phares de Capcom. Le premier opus sorti en 2012 avait alors connu seulement un joli succès d'estime. Le développement d'un deuxième opus marquait une forme d'entêtement de la part du studio japonais, qui couvait visiblement un amour particulier pour cette franchise. Malgré un début délicat, le pari s'est visiblement montré payant. Depuis sa sortie le 22 mars, Dragon's Dogma 2 s'est en effet écoulé à près de 3 millions d'exemplaires.

Au départ avant tout un moyen de tester les capacités du RE Engine sur un monde ouvert pour des jeux comme Monster Hunter Wilds et potentiellement Resident Evil 9, la licence peut donc maintenant voler de ses propres ailes de dragon. Capcom la considère en effet désormais comme une nouvelle « marque clé ». Il faut donc s'attendre à reprendre le rôle d'un Insurgé dans un troisième opus ou d'autres jeux, dans un avenir plus ou moins proche. C'est visiblement bien dans les vieux pots (12 ans d'âge en l'occurrence) qu'on fait les meilleures soupes de dragon.