Grâce à son solide moteur RE Engine, Capcom nous permet dans Dragon's Dogma 2 de vivre une belle aventure. La chose est encore plus parlante avec les paramètres graphiques à fond et quelques ajouts visuels.

Une fois encore, Digital Dreams nous permet d'explorer les derniers gros jeux du moment sous leurs plus beaux atours. Dans cette vidéo en 8K, c'est avec Dragon's Dogma 2 que la fameuse chaîne YouTube nous fait profiter d'une jolie balade dans les bois.

La belle aventure de Dragon's Dogma 2

Pour se régaler les yeux, il n'est pas indispensable pour un jeu d'être un mètre-étalon graphique. Une belle direction artistique peut amplement suffire, comme nous l'a prouvé FromSoftware avec Elden Ring. En parlant de monde ouvert respirant à plein poumons la liberté, Dragon's Dogma 2 est le plus récent bon exemple en la matière. Sans avoir des textures qui explosent la rétine, le jeu affiche de vastes paysages suffisamment enchanteurs pour qu'on brûle d'envie de les explorer.

Grâce à ses artifices habituels, Digital Dreams nous le démontre dans une bien agréable balade en 8K. On y voit ainsi le jeu avec les paramètres graphiques poussés à fond, Ray Tracing inclus. Le tout est de plus réhaussé par le ReShade qui a valu sa popularité à la chaîne : Beyond All Limits. Avec ce joli combo, les déjà chatoyants effets de lumière de Dragon's Dogma 2 gagnent encore en qualité visuelle. Attention toutefois, un bout de la vidéo vient légèrement divulgâcher un élément important de l'histoire. Si vous souhaitez vous garder la surprise, évitez de la regarder de la huitième à la dixième minute.

Équipement draconique requis

Malheureusement, Dragon's Dogma 2 manque encore à l'heure actuelle d'optimisation. Des patchs commencent tout juste à arriver en ce sens. La partie technique du jeu se montre donc un peu plus gourmande qu'elle le devrait. Pour le faire tourner en toute fluidité en 8K, Digital Dreams dispose donc d'un équipement de très haut niveau. Comptez en effet une carte graphique RTX 4090, un processeur Ryzen 9 7950x et 32 Go de RAM DDR5 6 000 MHz. Un puissant SSD comme le Samsung 970 EVO est également requis.