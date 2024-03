Après plus de 10 ans d'attente, Dragon's Dogma est enfin sorti sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Un voyage pas sans défaut, mais tout bonnement marquant qui pourrait se prolonger.

Vous avez pu le lire dans nos colonnes, à temps pour la sortie, Dragon's Dogma 2 est une pure réussite. « Un plaisir de tous les instants » dans un monde ouvert « fascinant » capable d'absorber les joueuses et les joueurs comme a pu le faire Elden Ring à son lancement. Indéniablement un grand jeu, et pour nous, c'est même un chef d'oeuvre qui a écopé d'un merveilleux 10/10. Depuis la publication de notre test, vous avez peut-être posé les mains dessus, et certains acharnés sont peut-être même venus à bout de la quête principale. Et s'il y avait encore plus de contenus ?

Le sort de Dragon's Dogma 2 est entre vos mains

Dragon's Dogma 2 est un énorme morceau dont les mystères mettront quelque temps avant d'être percés. Mais déjà, des secrets ont été révélés grâce à l'implication des fans qui veulent tout savoir et comprendre du jeu. De son côté, Capcom a mis en ligne un premier gros patch qui permet, entre autres, d'atténuer la polémique suite à la découverte de microtransactions. Une mise à jour qui autorise également les utilisateurs PS5 à activer / désactiver le ray tracing ainsi que le flou de mouvement (motion blur), ou encore à bloquer le framerate à 30fps de Dragon's Dogma 2. Mais le développeur et éditeur japonais a d'autres choses en tête.

La firme est en train de voir s'il y a une appétence pour des DLC ou extensions Dragon's Dogma 2. Un peu tôt ? Il faut bien planifier cela en amont, et plutôt que de faire ça dans leur coin, les équipes de développement veulent connaitre votre avis. Une enquête de Capcom, accessible à toutes et tous, cherche à savoir comment vous avez entendu parler du jeu, ce que vous en pensez etc. Au bout d'un moment, la question de DLC ou d'extensions pour Dragon's Dogma 2 est clairement traitée.

Des DLC ou extensions ? Faites entendre votre voix

Capcom demande si vous seriez intéressés pour acheter des contenus additionnels Dragon's Dogma 2, avec trois choix de réponses possibles :

Oui, je serais intéressé par l'achat de contenus additionnels

Je serais intéressé par l'achat de DLC en fonction du prix

Non, je ne serais pas intéressés par l'achat de contenus additionnels

Mais l'éditeur veut également jauger l'intérêt de DLC en fonction du prix. Et ça va de 10 à 49€, ce qui suggère qu'il pourrait y avoir des extensions massives. À l'image de The Witcher 3 ? Le jeu de CD Projekt Red étant un modèle du genre, pourquoi pas. Voici les prix proposés par Capcom dans le détail :

10€ à 19,99€

20€ à 29,99€

30€ à 39,99€

40 à 49,99€

Il y en a pour toutes les bourses et on imagine que le tarif le plus bas correspondrait davantage à des skins ou autres ajouts dans le même style. Si vous souhaitez vous positionner et remportez un fond d'écran unique, direction la page du sondage Dragon's Dogma 2.