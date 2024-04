Parmi les principaux griefs portés à l'encontre de Dragon's Dogma 2 par les joueurs : d'importants problèmes de performance, surtout sur consoles. Malheureusement, le dernier patch pour le titre de Capcom se concentre exclusivement sur la correction de bugs. Notre Pion va vous guider dans les notes du patch.

Un nouveau patch déploie ses ailes sur Dragon's Dogma 2

Dragon's Dogma 2 a connu un début en demi-teinte fin mars. Le nouveau RPG en monde ouvert de Capcom a globalement connu un certain succès commercial, mais a fait l'objet d'un important review-bombing. En cause : l'ajout de microtransactions dès sa sortie, et de sérieux problèmes de performance. C'est notamment le cas sur consoles, avec un framerate variable mais peinant à dépasser les 30 FPS. Pire encore, celui-ci avait même plutôt tendance à descendre en-dessous de ce seuil symbolique.

Un premier patch majeur a été déployé la semaine après la sortie de Dragon's Dogma 2, en vue de corriger les problèmes les plus urgents. Cela a notamment pris la forme d'un mode permettant de bloquer le jeu sur consoles à 30 FPS, pour une expérience globalement plus stable. La chose n'a toutefois pas suffi, et les Insurgés attendaient le prochain patch au tournant pour voir des améliorations plus significatives. Il n'en est malheureusement rien en l'état, cette mise à jour visant surtout à corriger plusieurs bugs, notamment au niveau de la progression des quêtes.

Les Insurgés semblent en avoir gros sur leur cœur mangé par le dragon. © Capcom

Correction de failles en cours

Outre ce correctif tout de même appréciable, le patch vient également régler un problème selon lequel les personnages pouvaient être coincés dans certains éléments du décor. Voilà à peu près tout ce que le dragon peut se mettre sous la dent de notable. Certains joueurs se sentent toujours coincés dans le jeu à cause de ses problèmes de performance. Il faudra donc malheureusement repasser plus tard sur ce point. Vous trouverez les notes du nouveau patch de Dragon's Dogma 2 ci-dessous en français, traduites par nos soins.

Notes complètes du nouveau patch de Dragon's Dogma 2

Steam / PS5 / Xbox Series