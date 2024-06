Pratiquement trois mois après un lancement réussi, mais pas sans problèmes, notamment au niveau des performances, Dragon's Dogma 2 continue de se peaufiner sur ce point grâce au dernier patch en date. Celui-ci apportera surtout un changement notable pour les versions PS5 et Xbox Series, non sans oublier non plus la version PC.

Dragon's Dogma 2 revoit sérieusement ses performances

Malgré un départ cahoteux, Dragon's Dogma 2 a rencontré un succès, s'établissant comme une nouvelle licence phare de Capcom. Le baptême du feu de son moteur maison RE Engin dans un véritable monde ouvert a donc globalement été une réussite. Le studio japonais pourrait d'ailleurs se servir de ces enseignements pour ses prochains gros jeux que sont Monster Hunter Wilds et Resident Evil 9. Le tout était cependant loin d'être parfait, notamment s'agissant des performances. Sur consoles, le jeu visait les 30 fps (difficilement d'ailleurs), au grand dam des joueurs favorisant la fluidité. Un patch est depuis venu stabiliser cela, mais pas plus.

Mais cette nouvelle mise à jour de Dragon's Dogma 2 répond enfin aux prières des amateurs de fluidité. Il est désormais possible de choisir entre graphismes bas et élevés, ainsi que d'activer ou non un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Il n'y en a d'ailleurs pas que pour les PS5 et Xbox Series, le PC reçevant également quelques correctifs pour plus de stabilité. D'autres éléments de type qualité de vie font également leur entrée, comme la possibilité de vendre ou de s'équiper d'objets directement depuis son coffre de stockage, qui gagne aussi grandement en capacité pour chaque type d'objet. Vous trouverez tous les détails de ce nouveau patch dans leur intégralité ci-dessous, traduits de l'anglais par nos soins.

Notes complètes du patch du 27 juin pour PC, PS5 et Xbox Series

Versions PlayStation5/Xbox Series/ Steam de Dragon's Dogma 2

Ajustements et ajouts au stockage

Ajout d'une fonction pour vendre des objets depuis le menu de stockage.

Ajout d'une fonction pour équiper une armure depuis le menu de stockage.

Intégration d'une fonction pour équiper une armure depuis le stockage lors d'un changement de vocation dans une guilde de vocation.

Augmentation du nombre maximum d'objets d'un même type pouvant être stockés de 99 à 999.

Ajustement de sorte que lorsqu'un article est stocké au-delà de la limite maximale, le nombre maximum d'articles est automatiquement mis en stockage.

Ajout de la possibilité d'activer ou de désactiver la visibilité de l'Insurgé en mode photo.

Ajustement pour qu'il soit plus facile de trouver des chars à bœufs sur le terrain.

Application d'un correctif dans des situations où les jambières de Venator, l'anneau de prédominance et le tour de cou réconfortant étaient impossibles à obtenir.

Correction de problèmes qui empêchaient les joueurs d'entrer dans des zones qu'ils ne devraient pas pouvoir accéder.

Correction d'un problème avec les prix d'achat des pierres précieuses à Vermund qui étaient incorrects dans certains magasins.

Les conseils de l'oracle prendront désormais en compte la mort d'un personnage nécessaire.

Application d'un correctif s'agissant d'un problème où certains points de rassemblement ne se régénéraient pas avant la prochaine partie.

Correction d'un problème où des portraits de PNJ incorrects étaient affichés.

Correction des problèmes liés à l'ouverture de la porte de la Chambre ancestrale.

Application d'un correctif concernant un problème d'affichage des cheveux sur les personnages de taille maximale.

Résolution des problèmes de surcharge du processeur dans certaines situations.*

Diverses corrections de bugs.

Versions PlayStation5/Xbox Series de Dragon's Dogma 2

Ajout d'une option pour modifier les paramètres graphiques en haut/bas. *

Ajout d'une option pour activer/désactiver la sortie 120 Hz. **

*Les fréquences d'images dans les zones de Dragon's Dogma 2 avec beaucoup de PNJ, comme les centres-villes, devraient être améliorées. De plus, baisser les paramètres graphiques devrait encore améliorer les fréquences d’images. Les joueurs sur Steam peuvent obtenir les mêmes résultats en modifiant leurs paramètres graphiques dans les paramètres. D'autres améliorations de la fréquence d'images sont également prévues pour les futures mises à jour.

**Si votre moniteur prend en charge la sortie 120 Hz, l'activer peut rendre l'affichage du jeu plus fluide. Ce paramètre ne garantit pas 120 fps.