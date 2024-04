Un mois après sa sortie, Dragon's Dogma 2 continue son bonhomme de chemin. Capcom met régulièrement à jour son jeu et vient justement d'annoncer un nouveau patch particulièrement fourni. Celui-ci vise globalement à améliorer l'expérience de jeu globale, et pourrait même s'avérer salvateur dans un cas très particulier.

Dragon's Dogma 2 reçoit un nouveau patch pour recouvrer la santé

Après un début en demi-teinte en raison d'une polémique visant l'ajout de microtransactions et des problèmes de performance, Dragon's Dogma 2 poursuit son aventure. Capcom continue à son rythme de peaufiner son RPG en monde ouvert. Voici donc venir un nouveau patch visant toutes les plateformes, mais n'apportant cependant pas de changements au niveau des performances. Pour cela, les joueurs consoles comme sur PC devront malheureusement repasser plus tard. S'agissant du patch qui nous intéresse ici, il devrait être déployé sur PC, PS5 et Xbox Series individuellement « lorsqu'il sera prêt », nous dit le studio japonais.

Outre cela, ce nouveau patch se montre particulièrement fourni et vise à améliorer l'expérience de jeu globale. Parmi les points les plus notables, nous avons notamment un correctif qui pourrait empêcher votre partie d'être littéralement détruite. On parle bien sûr de la terrible et imprévisible peste draconique. Les apothicaires semblent avoir trouvé une solution pour que les Pions la contracte moins facilement, ou qu'en tout cas l'infection soit nettement plus visible. Les Pions reçoivent d'ailleurs de nombreuses améliorations au niveau de leur comportement et de la pertinente de leurs interventions orales. Vous trouverez les notes complètes de ce nouveau patch de Dragon's Dogma 2 ci-dessous, traduites de l'anglais par nos soins.

Vous devriez maintenant avoir plus de chances d'éviter ce fléau absolu de Dragon's Dogma 2. © Geralt de Reeves pour Gameblog

Notes complètes du patch à venir

Versions PC, PS5 et Xbox Series de Dragon's Dogma 2