Capcom avait annoncé en amont un patch majeur pour relancer l'intérêt autour de Dragon's Dogma 2, et le voilà désormais déployé, mais ça déçoit un peu.

Après un long silence, Dragon's Dogma 2 fait sa rentrée avec un patch majeur annoncé en amont par Capcom. Celui-ci devait notamment améliorer encore les performances du jeu sur toutes les plateformes. Il en a toutefois profité pour ajouter de nombreux ajouts et équilibrage au monde de l'Insurgé, avec des propositions qui soufflent le chaud et le froid chez les joueuses et joueurs.

Une rentrée pas si facile pour Dragon's Dogma 2 ?

Dragon's Dogma 2 revient donc d'une assez longue léthargie et quelques remous suite au départ de son directeur, Hideaki Itsuno, de chez Capcom. Qu'à cela ne tienne, le studio japonais remet le couvert pour sa licence RPG en monde ouvert avec un patch bien garni. Outre des ajustements supplémentaires pour améliorer les performances du jeu, notamment au niveau de la charge du processeur, cette mise à jour apporte plusieurs nouveaux éléments.

À commencer par une nouveauté concernant la difficulté... mais pas nécessairement dans le bon sens. Déjà considéré comme particulièrement facile, surtout en NG+, Dragon's Dogma 2 se pare donc d'un mode le rendant... encore plus facile. Au moins cela rendra-t-il le titre de Capcom plus accessible pour les débutants. Celui-ci vient notamment réduire les prix de certains objets, ou encore rendre la gestion de l'inventaire moins pénible. Attention toutefois : changer de difficulté en cours de partie sera définitif.

En plus de ce mode facile, Dragon's Dogma 2 accueille également de nouvelles animations, ainsi que quelques modifications d'équilibrages appréciables pour certaines vocations. Enfin, qui dit mise à jour dit correctifs en pagaille, dont vous pourrez consulter le détail via la page Steam du jeu, la publication sur le compte X.com officiel de Dragon's Dogma ci-après, ou en passant par la source citée ci-dessous.

Principaux ajouts du dernier patch

Ajout du mode facile dans Dragon's Dogma 2 Réduction du prix des séjours à l'auberge. Réduction du prix des transpierres. Le poids transporté devient moins facilement "Lourd" ou "Très lourd". Réduction de l'endurance consommée lorsque vous courez hors combat. La jauge de perte n'augmentera plus quand vous mourez puis sélectionnez "Charger la dernière sauvegarde". Les pions se rétabliront de la peste draconique sans qu'une "calamité" se produise, même si leurs symptômes atteignent le stade terminal.

Ajout d'un portacristal à Bakbattahl

Ajout de la "Couronne de l'Archimonarque", de la "Cuirasse de l'Archimonarque" et des "Jambières de l'Archimonarque" à la liste des objets disponibles auprès de l'Engeance du Dragon

Variations ajoutées aux animations d'inactivité des pions

Animations ajoutées lorsque les pions et l'Insurgé commencent à courir

Ajout d'une animation lorsque l'Insurgé monte un ennemi imposant volant à grande vitesse

Ajustement afin de pouvoir désormais ranimer le pion principal un nombre illimité de fois aux pierres de faille oubliées

Ajout de la langue polonaise à l'écran Langue du texte dans la section Langue du menu Options

Ajustements supplémentaires concernant la surcharge du processeur dans certaines situations pour Dragon's Dogma 2

Réduction de la fréquence des crash

