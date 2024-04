En plus de l'éclairage global par ray tracing, le code du moteur maison de Capcom RE Engine comportait également pour Dragon's Dogma 2 le support du path tracing. Déterré par un moddeur, celui-ci vient totalement sublimer le jeu... à condition d'avoir un PC proprement draconique.

Dragon's Dogma 2 cachait bien son jeu graphique

Dragon's Dogma 2 ne manque pas de secrets que la communauté continue de découvrir. Le dernier en date n'est cependant pas dissimulé dans son vaste monde ouvert, mais dans le code de son moteur. Grâce au mod Graphics Suite Alpha de EXXXCellent, il est en effet possible d'activer sur sa version PC le path tracing. Pour rappel, cette fonctionnalité a notamment été inaugurée sur la vitrine graphique de NVIDIA qu'est Cyberpunk 2077. Cela permet de rajouter des effets de lumière ou de les améliorer significativement.

Sur Dragon's Dogma 2, le résultat est proprement superbe. On le voit notamment sur les visages ou des armures réfléchissant la lumière. Attention toutefois, le path tracing n'est pas à la portée de tout le monde. L'utilisation du mod de EXXXCellent, qui nécessite obligatoirement REFramework, requiert une carte graphique très récente, et de préférence une RTX 4000. Sur d'autres GPU, il se pourrait que les effets du path tracing ne s'affichent pas correctement, ou avec des artefacts graphiques.

L'autre revers du path tracing, c'est son appétit proprement draconique en ressources. En poussant les paramètres du mod à fond sur Dragon's Dogma 2, nous avons un résultat qui flatte proprement la rétine, mais avec un contrecoup certain. Les experts analystes que sont nos confrères chez Digital Foundry nous le démontre dans la vidéo ci-dessous. Même avec une RTX 4090 et le DLSS en mode performance, le framerate peut descendre en dessous des 40 FPS, voire plus bas encore. Les joueurs PS5 et Xbox Series doivent malheureusement composer avec un tel manque de fluidité depuis le lancement du jeu, et sans options graphiques supplémentaires, en attendant un patch.