Un peu plus de deux mois après sa sortie, Dragon's Dogma 2 s'était déjà vendu à plus de 3 millions d'exemplaires sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Malgré la pause qui aura duré 10 ans, les fans du premier épisode n'ont pas oublié la licence. C'est un carton plein et l'éditeur devrait convaincre encore plus de futurs Insurgés d'embarquer dans cette nouvelle aventure. Le titre s'offre aux joueuses et joueurs, mais bien entendu, il y a plusieurs restrictions qui s'appliquent ici.

Testez Dragon's Dogma 2 gratuitement sur consoles et PC

Vous allez pouvoir partir en week-end avec les jeux gratuits Epic Games Store et Xbox Game Pass de la semaine. Si aucun des titres offerts ne trouve grâce à vos yeux, Capcom a un autre cadeau pour vous. Une version d'essai, disponible gratuitement, de Dragon's Dogma 2. Souvent, il arrive que ce soit soumis à la condition d'avoir un abonnement comme le Game Pass ou le PS Plus, mais pas cette fois. Toutefois, il y a une limite au niveau du temps de jeu. Vous pourrez ainsi vivre les deux premières heures sur PS5, Xbox Series X|S ou PC via Steam.

« Faites une première incursion dans un monde fantastique ! Jouez gratuitement à Dragon's Dogma 2 pendant maximum deux heures durant la durée de l'opération. Les données sauvegardées lors de l'essai gratuit peuvent être utilisées avec la version complète du jeu » indique Capcom via le portail de la franchise. Comme expliqué, au-delà des deux heures d'essai gratuit, il faudra acheter Dragon's Dogma 2 qui est en promotion. Le jeu est affiché au prix de 52,49€ au lieu de 74,99€ sur le PlayStation Store. Voici les dates en fonction de la plateforme choisie :

Vous voilà presque parés pour lancer le RPG de Capcom. Si vous n'êtes pas familiers avec le genre, la licence ou que vous n'êtes pas contre un peu d'aide, n'hésitez pas à consulter notre guide du débutant Dragon's Dogma 2. On revient en détails sur les classes, les bases du combat, le système de pions etc.