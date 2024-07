Histoire de recruter le plus d'Insurgés possible, Capcom propose d'essayer Dragon's Dogma 2 gratuitement pendant une durée limitée, tant sur PC que sur consoles.

Malgré un lancement semé de quelques embûches, Dragon's Dogma 2 a rencontré un beau succès. Mais le début de l'aventure peut se montrer intimidant, et le jeu peut ne pas en valoir la chandelle pour tous les joueurs et joueuses. Voici une manière comme une autre de s'y essayer avant d'éventuellement se lancer dans le vaste monde ouvert proposé par Capcom.

Dragon's Dogma 2 offre un tour d'essai gratuit aux nouveaux Insurgés

Malgré un joli carton de 3 millions de ventes deux mois après sa sortie, l'appétit de Dragon's Dogma 2 ne semble pas encore être pleinement satisfait. C'est pourquoi Capcom permet dès maintenant et jusqu'à la mi-juillet d'essayer son dernier titre gratuitement sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour cela, pas besoin d'être abonné à quelconque programme comme le PS Plus ou le Xbox Game Pass.

À noter toutefois qu'il s'agit bien d'une version d'essai de Dragon's Dogma 2 pendant deux heures, et non un accès illimité au jeu complet. Cela étant dit, les données de sauvegarde de cette version d'essai pourront être transférées sur la version complète, si le cœur vous en dit. L'offre s'accompagne d'ailleurs d'une réduction de son prix, également pour une durée limitée. Vous pouvez notamment le trouver à 51,99€ au lieu de 64,99€ sur Steam, ou à 52,49€ au lieu de 74,99€ sur le PlayStation Store. Voici en tout cas les dates de disponibilité de cette version d'essai :

Si le dernier titre phare de Capcom vous intimide encore malgré cette offre d'essai gratuit, n'hésitez pas en amont à consulter notre guide complet pour bien débuter dans Dragon's Dogma 2. Celui-ci s'intéresse à tous les points à connaître pour profiter au mieux de cette belle aventure en monde ouvert.