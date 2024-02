Nacon nous présente Dragonkin The Banished, un hack'n slash dans la veine d'un Diablo 4, mais avec un gros truc en plus : des dragons géants ! Une jolie petite surprise que l'on avait pas vu venir.

La Nacon Connect de cette fin février 2024 avait une bien belle surprise sous le coude en plus des grosses annonces comme Terminator Survivors ou encore Test Drive Unlimited Solar Crown. Une toute nouvelle licence qui lorgne du côté du hack’n slash. Son nom : Dragonkin The Banished, un jeu d’action jouable seul ou en coop, qui s’inspire des plus grands, notamment d’un certain Diablo 4. Rien que ça !

Dragonkin the Banished, un Diablo-like prometteur ?

Développé en interne par le studio Nacon Eko Software, Dragonkin The Banished est un hack’n slash qui vise à rendre hommage aux plus grands noms du genre. Cette volonté rend donc le jeu relativement abordable pour les vétérans et pourrait aussi bien séduire les curieux. Le jeu mise sur une ambiance plutôt dark fantasy avec son lot de monstruosités à défourailler par paquet de 100 comme des mutants, des morts-vivants, des dragons ou encore quelques humains pas franchement amicaux. Jouable entièrement en solo ou en coopération jusqu’à 4 joueurs, Dragonkin vous proposera de partir à la chasse aux Dragons, avec un D majuscule.

Des créatures surpuissantes et légendaires qui dominent le monde et menace la survie de l'humanité (entre autre). Ces derniers, particulièrement retors, vous donneront du fil à retordre. On suppose donc qu’avoir un bon équipement ne sera pas de trop et pour ce faire, il faudra donc looter en masse. Une habitude pour le genre.

Le jeu nous en dira plus dans les mois à venir à n’en pas douter. En attendant, il faudra se contenter de la petite présentation du jour. Dragonkin The Banished sortira d’ici le mois de février 2025 sur PS5, Xbox Series et PC, via Steam.