La licence Dragon Quest revient très bientôt et il se pourrait qu'une surprise soit à la clé. Voilà de quoi faire plaisir aux fans !

Avec Final Fantasy, Dragon Quest est assurément l’une des licences de JRPG les plus appréciées au monde. Au Japon, la sortie d’un nouveau jeu est carrément un événement. Des fans, il y en a des millions et prochainement, Square Enix devrait sortir quelque chose qui va tout simplement les rendre fous.

La licence Dragon Quest reviendra prochainement, avec peut-être une surprise !

Vous n’êtes pas passés à côté, Square Enix prépare des nouveautés concernant Dragon Quest. Si le prochain gros jeu de la licence se fait encore attendre, un remake devrait voir le jour prochainement. Après avoir fait l’objet de rumeurs pendant un long moment, l’éditeur et développeur nous a annoncé l’arrivée imminente de ce fameux remake tant attendu, et plus précisément celui du troisième épisode.

Seulement voilà, les bruits courent que ce ne serait que la partie visible d’un plus vaste iceberg. Il se dit en effet qu’il n’y aurait pas un jeu, mais en réalité trois ! Une compilation de remaster/remake reprenant les trois premiers jeux de la franchise. Un peu comme Tomb Raider ou encore Metal Gear Solid ont fait il n’y a pas si longtemps que ça en somme.

Des rumeurs qui donnent beaucoup d’espoirs aux fans de la première heure, mais qui, pour le moment, n’avaient rien pour se corroborer… jusqu’à maintenant.

Repéré sur le net, un certain domaine pour Dragon Quest HD-2D qui a été enregistré. Et si ça paraît normal vu que l’annonce a eu lieu il y a peu, ce qui étonne c’est l’absence de numérotation. Pas de « 3 » à l’horizon. C'est maigre, mais suffisant pour relancer les espoirs d'une compilation.

Il se pourrait donc bien que finalement, les bruits de couloir aient raison et que Square Enix nous prépare quelque chose de bien plus gros que le simple remake du troisième épisode. Si l’on prendra encore des pincettes, nul doute que les prochaines semaines nous révéleront enfin tout à ce sujet. Rendez-vous au Summer Game Fest, très certainement.