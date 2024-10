Attendu le 14 novembre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch, Dragon Quest 3 HD-2D Remake s'annonce comme un joli retour en force d'un monument du JRPG. Mais cette remise au goût du jour s'accompagne également de gros changements à destination de « l'audience moderne ». Le créateur de la franchise s'est notamment fendu d'une réaction à ce sujet lors du Tokyo Game Show 2024 qui s'est tenu la semaine dernière.

Un Remake moderne de Dragon Quest 3 qui fait grincer des dents

À bien des égards, Dragon Quest 3 HD-2D Remake devrait rendre un très bel hommage au jeu original. Graphismes magnifiés, gameplay repensé, l'ensemble s'annonce très prometteur pour le grand retour d'Elric, dont ce troisième opus est en réalité le point de départ. Un important changement opéré par Square Enix n'a toutefois pas été du goût notamment du créateur original de la monumentale franchise, Yuji Horii, qui chapeaute également ce Remake, dans le cadre d'une interview lors du récent Tokyo Game Show.

De nombreux dessins du très regretté Akira Toriyama pour Dragon Quest 3 ont en effet été retouchés sur le Remake, pour notamment moins exposer certains personnages. Yuji Horii, appuyé par Kazuhiko Torishima, ancien rédacteur en chef de Shonen Jump également présent lors de l'interview consultable ci-dessous, explique que ce changement s'adresse principalement au public occidental, et plus particulièrement au marché américain, à la « vision très étriquée et frustrante de la sexualité ». « Trop d'exposition fait que la classification d'âge augmente, et le jeu ne peut donc pas être vendu pour tous les publics ».

De même, le jeu Dragon Quest 3 original proposait de choisir entre un personnage de base masculin ou féminin. Dans le Remake, nous avons dorénavant le choix entre « Type A » et « Type B ». Un changement qui interloque encore grandement son créateur. « Je me demande vraiment : qui se plaint à propos d'un choix de sexe ? ». Pour assurer le meilleur lancement possible de Dragon Quest 3 Remake le 14 novembre, ce sont toutefois les mœurs des marchés occidentaux (et dans une certaine mesure chinois) qui auraient forcé la main de Square Enix à ces égards. Pour un résultat payant ? Verdict le mois prochain.

