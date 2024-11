Dragon Quest 3 HD-2D Remake est un « incontournable pour les amoureux de la saga et les amateurs de jeux de rôle en tour par tour » selon notre chère Tiny_Ellie qui lui a décerné un 8/10. Dans le monde entier, sur Metacritic, le jeu écope d'une moyenne similaire. Au-delà des bonnes notes, ce qui frappe, c'est le démarrage canon de cette nouvelle version. Si le succès sera peut-être mondial, au Japon sur sa terre natale, il emporte tout sur son passage.

Dragon Quest 3 Remake confirme son succès surtout au Japon

Dragon Quest 3 HD-2D Remake est disponible depuis le 14 novembre 2024 sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC, et c'est déjà un joli carton. Les joueuses et joueurs Steam se sont précipités sur cette version et ont offert le plus gros succès à la franchise avec un pic à 45 357 personnes. Un beau record qui semble continuer car à l'heure d'écrire ces lignes, il y a tout de même 13 182 utilisatrices et utilisateurs en simultané, avec un pic à 29 814 sur les dernières vingt quatre heures.

Mais ce qui permet de jauger le véritable carton de Dragon Quest 3 Remake, qui promet de belles choses pour la suite, ce sont évidemment les chiffres de vente. Pour l'heure, on n'a pas de données en provenance de France ou d'Europe, mais au Japon, c'est un large succès. Dès sa première semaine, Dragon Quest 3 HD-2D Remake s'est vendu à 821 000 exemplaires sur PS5 et Nintendo Switch. À ce rythme, il devrait atteindre le million d'unités sans forcer.

Dans le détail, c'est sur la console de Big N que le jeu est le plus prisé avec 641 195 copies, contre 180 575 sur la machine de Sony. Il faut dire que c'est le titre parfait pour une expérience nomade. Pour ce qui est de la suite, Dragon Quest 12 est toujours en développement, tandis qu'une rumeur d'autres remakes HD-2D circule depuis quelque temps sur la Toile.

Source : Famitsu.