Square Enix a démarré ce mois de décembre 2023 avec une nouveauté désirée par les fans, Dragon Quest Monsters : Le Prince des Ombres. Un épisode particulier puisqu'il met en suspens les combats traditionnels de la série pour une capture de monstres. À l'instar de Pokemon, cette déclinaison fait la part belle à la chasse dans un but identique à la franchise de Nintendo : prendre part à des affrontements avec les créatures en sa possession. Une exclusivité Switch qui, dans les semaines à venir, sera rejointe avec la nouvelle version d'un opus clé de la saga.

Un remake Dragon Quest en 2024 ?

L'année prochaine, les fans de Final Fantasy vont encore avoir de quoi faire. Le 29 février 2024 sortira le très attendu FF7 Rebirth. Le deuxième volet de la trilogie FF7 Remake. À l'été prochain, ce sera au tour de FF14 de monter qu'il a encore sous le pied avec l'extension Dawntrail. Un énorme DLC payant qui comprendra une nouvelle histoire, des zones, tribus, donjons, jobs et contenus de combats inédits pour un voyage exotique qui s'annonce des plus dépaysant. Mais Square Enix n'en n'oublie pas pour autant une autre de ses licences cultes : Dragon Quest.

Comme déjà mentionné, Le Prince des Ombres est sorti récemment, le 1er décembre, en exclu Nintendo Switch. Et ce n'est pas le seul projet. Depuis plusieurs mois, les joueurs attendent avec impatience le remake 2D-HD de Dragon Quest 3. À la rentrée, Yuji Horii, créateur et scénariste de la saga, avait déclaré ceci : « Le développement du remake de DQ3 en HD-2D avance bien ». Plusieurs semaines après, les nouvelles sont toujours bonnes puisque le jeu a franchi une étape importante.

Ca y est ! Dragon Quest Monsters 3 est enfin sorti ! En parallèle, DQ Keshi Keshi a célébré son deuxième anniversaire. Aussi, hier soir, je suis resté chez Square Enix jusqu'à presque 22h afin de participer à un playtest de Dragon Quest 3 Remake. Si je peux travailler d'arrache-pied de la sorte, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Via NintendoLife.

Un playtest est essentiel dans le développement d'un jeu vidéo étant donné qu'il permet d'inviter des personnes à découvrir une version jouable d'un soft. Une belle avant-première qui s'accompagne néanmoins d'une contrepartie : les testeurs doivent fournir des retours sur ce qui ne va ou ne va pas. Alors Dragon Quest 3 Remake sortira t-il prochainement ? Pas dans l'immédiat, mais on peut s'attendre éventuellement à un lancement en 2024. Après tout, il ne s'agit que d'un remake.

Crédits : Square Enix.

Et le nouveau jeu, où ça en est ?

Et Dragon Quest 12 dans toute cette histoire ? Il y a quelques mois, Horii-san ne pouvait « pas dire grand-chose ». Ca sortira quand ça sortira, comme un certain Kingdom Hearts 4. Les équipes de DQ12 se sont agrandies pour que le développement se passe du mieux possible, mais ces dernières ont rencontré plus de difficultés que prévu. L'orientation plus adulte a en effet posé un problème. « Je pense que ça prendra un peu de temps (ndlr : avant la sortie). Cette fois, nous créons un jeu destiné à public adulte, alors nous rencontrons beaucoup de difficultés » avait expliqué Yuji Horii. Traduction : oubliez Dragon Quest 12 pour 2024 et sûrement 2025. Mais ça vaut bien la peine d'attendre un peu, non ?