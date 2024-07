C’est l’une des prochaines grosses cartouches de Square Enix, Dragon Quest 3 Remake débarquera le 14 novembre prochain sur Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series. Un jeu qui reviendra sur l’un des JRPG les plus cultes de sa génération en lui offrant un véritable coup de frais. Changement de direction artistique, améliorations ça et là, le travail s’annonce colossal.

L'édition collector de Dragon Quest 3 Remake ne passe pas auprès des joueurs

Si le travail abattu sur le jeu en lui-même semble vraiment important, les joueurs sont tout de même déçus. Déçus non pas de la promesse de revoir débouler l’un des plus grands Dragon Quest en version entièrement remaniée, mais plutôt à cause de son édition collector. 200€, c’est le prix demandé pour l’édition collector de Dragon Quest 3 Remake. Un tarif qui pique, mais qui reste dans les nouvelles “normes” si l’on peut dire ainsi. Le hic, c’est que le contenu ne suit pas. En tout cas, il n’est pas suffisant pour la plupart des joueurs. « C'est une arnaque à se prix là », « habituellement j'achète les édition collector, mais là c'est non ! » « Le prix est ridicule»... les réactions sont nombreuse, notament sur X et Reddit.

Pour 200€, Square Enix propose le jeu de base en version physique, un coffret de rangement ainsi qu’une vingtaine de personnages et monstres représentés sur de petits blocs en acrylique. À cela s'ajoutent également quelques bonus in-game, deux fonds d’écran numériques et plusieurs consommables pour le jeu en cas de précommande.

Pas de steelbook, d’artbook ou d’OST à télécharger. Rien, nada. Et ça, ça ne plaît pas du tout. Sur les réseaux sociaux, les fans sont dépités et estiment que le collector est bien trop cher pour ce qu’il propose. C’est d’autant plus dommage que Dragon Quest est une licence très appréciée et qui a suffisamment de composants artistiques intéressants pour faire une belle édition collector. Un rendez-vous manqué pour Square Enix qui devra faire patte blanche avec le jeu en lui-même sous peine de s’attirer une nouvelle fois la foudre des fans.

source : Reddit