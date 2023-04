Discret depuis son annonce, Dragon Quest 12 The Flames of Fate est l'un des JRPG les plus attendus des amateurs du genre. S'il faudra s'armer de patience, les choses bougent en interne.

Si tous les yeux sont rivés sur Final Fantasy 16 et FF7 Remake 2, les fans de RPG pourront également compter sur Dragon Quest 12 The Flames of Fate d’ici quelques années. Le prochain jeu de la saga est encore bien mystérieux, Square Enix gardant au chaud des premières images ou des informations croustillantes. L’éditeur japonais vient néanmoins donner des nouvelles du projet via des offres d’emploi.

Un nouveau logo pour Dragon Quest 12

Dragon Quest 12 The Flames of Fate se fait bien silencieux. Annoncé en mai 2021 à l’occasion du 35e anniversaire de la licence, le prochain épisode de la saga n’a révélé que peu de détails à son sujet si ce n’est que Takeshi Uchikawa (DQ11, DQ 9) sera aux commandes et que le jeu tournera sur l’Unreal Engine 5. Yuji Horii avait néanmoins averti, le jeu sera placé sous le signe du renouveau avec un système de combat repensé tout en conservant ce qui fait le charme de la série. Un prototype était déjà jouable depuis quelques mois maintenant si l’on en croit les offres d’emplois, mais les joueurs doivent encore patienter avant de le voir à l'œuvre. Après deux ans de silence radio, Square Enix vient de mettre à jour le logo de Dragon Quest 12. Il n’en fallait pas plus pour enflammer la communauté.

Pas grand-chose de nouveau à se mettre sous la dent toutefois, si ce n’est un logo un peu plus flamboyant. Selon Gematsu, qui a partagé un comparatif entre celui flambant neuf et l’ancien, cela ne serait néanmoins pas un indice quant à d’éventuelles annonces imminentes. En fouillant d’un peu plus près, le média spécialisé dans les productions japonaises a en effet remarqué que l’update avait été effectuée le 23 janvier 2023 tout comme un renouvellement du copyright pour le jeu. Elle n’a cependant été découverte que ce weekend et a rapidement fait grimper les spéculations autour d’une apparition lors de la période du Summer Game Fest, l’E3 étant désormais mort et enterré.

Square Enix agrandit les effectifs pour le jeu

La Creative Business Unit II de Square Enix est néanmoins en train d'accélérer le recrutement. Le logo a en effet été découvert via l’une des nombreuses nouvelles offres d’emplois de la division de Square Enix chapeautant Dragon Quest 12. L'augmentation des effectifs permettra donc au studio d'accélérer le développement du projet et d'accroître sa production. Aux dernières nouvelles, l’histoire de DQ12 était terminée mais n’a toujours pas été implémentée dans les premières versions du jeu. Selon Yuji Hori, ce douzième épisode sera plus mature et plus sombre qu’à l’accoutumée. Comme Final Fantasy 16, Dragon Quest 12 se veut être le jeu le plus adulte de la saga.

Un premier prototype a déjà été créé et le créateur de la saga estime qu’elle est déjà « très amusante ». Des changements sont attendus du côté du système de combat, le producteur souhaitant moderniser la saga sans trahir l’essence même de la franchise. Dragon Quest 12 devrait néanmoins servir de base pour les 10 à 20 prochaines années de la série. « Certains éléments sont raccord avec l'image traditionnelle de Dragon Quest, mais il est également nécessaire d'y apporter de la nouveauté. En tant qu'éditeur, nous devons toujours innover », avait alors déclaré Yosuke Matsuda, ancien président de Square Enix.