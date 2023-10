Avec un simple teasing de moins d'une minute, qui joue à fond la carte de la nostalgie, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 a enflammé la Toile et la salle où l'événement DB Battle Hour avait lieu. Six mois se sont écoulés depuis l'annonce, mais aucune vidéo de gameplay pour patienter ou même des informations sur le retour de cette saga culte. Dès lors, n'importe quel détail est bon à prendre pour spéculer sur la direction de ce nouvel épisode.

Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, une déception à prévoir ?

Bandai Namco a donc dévoilé l'existence de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, mais pour les détails, c'est le néant pour le moment. Aucune fenêtre de sortie, d'informations sur les plateformes visées, et encore moins sur le jeu en lui-même. Cependant, l'éditeur japonais est sorti de sa tanière pour déposer une marque, le 26 septembre 2023. Comme repéré par Gematsu, la société a enregistré le nom « Sparking! Zero » aux États-Unis. L'appellation « Sparking » ne sera pas étrangère aux fins observateurs puisque c'est le terme utilisé pour les versions des jeux au Japon.

On a donc là un potentiel indice sur le titre final de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, au moins au pays du Soleil-Levant. Lors de l'annonce qui a fait hurler les fans, Bandai Namco a conclu sa vidéo avec un Goku Super Saiyan Blue bien énervé et un petit message. « Get ready for battle, a new sparking begins ». « Zero », « New » pour nouveau, des mots pour teaser discrètement un reboot de cette saga ? C'est une piste et un internaute estime que ça pourrait être déceptif.

Pour ShonenGameZ sur X, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 a des chances d'être un reboot complet, ce qui ne plaira pas à celles et ceux qui vont le comparer d'entrée à Tenkaichi 3. Si c'est un redémarrage de la franchise, il y a un risque que le roster à la sortie soit moins bien fourni. Et si Bandai Namco fait table rase du passé, il y a également une possibilité pour que les fans soient très critiques puisque les développeurs ne repartiraient pas nécessairement de la base disponible avec Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3.

Crédits : Uspto.

Un roster de combattants riquiqui au lancement ?

Deux choses à retenir ici. Tout d'abord, rien ne dit que Sparking Zero sera le nom retenu partout dans le monde, et encore moins que ce sera un reboot total. C'est une théorie et rien de plus à l'heure d'écrire ces lignes. Une hypothèse qui fait état d'une possible déception, mais ce constat n'est pas partagé par toutes celles et ceux qui ont répondu en commentaires.

« Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 n'aura jamais la même quantité de contenus que Budokai 3, parce qu'il ne peut pas réutiliser les assets comme l'on fait les épisodes précédents »; « Des gens pensent vraiment qu'il va y avoir 140 personnages ? S'il y en a 50, on sera déjà gagnants »; « C'est une observation intéressante, mais je pense qu'il est trop tôt pour être aussi négatif sur le jeu. Je veux dire, nous n'avons toujours aucune nouvelle information. Beaucoup de personnes sont enthousiasmés par le titre. Il n'y a pas besoin de jouer au rabat-joie ». Attendre et voir, c'est bien ce que font les fans désespérément depuis plusieurs mois maintenant. Et si l'attente était récompensée avec une petite surprise aux Game Awards 2023 ? Croisez les doigts, sur un malentendu...