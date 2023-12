Dragon Ball Z Tenkaichi 4 pourrait bien donner des nouvelles de lui dans peu de temps, et cette fois, il n'y a quasiment plus de place au doute. Ça sent bon.

Il y a environ huit mois, une annonce a enflammé la communauté : Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 est en développement. Après 16 ans d'absence, la franchise est officiellement de retour. Depuis sa révélation, qui était accompagnée d'un petit teaser de moins d'une minute, c'est le calme plat. Le jeu ne donne quasiment plus de nouvelles de lui. Heureusement, ça va visiblement bientôt changer, du moins si on en croit le gros indice débusqué par les joueurs.

Une annonce pour Dragon Ball Z Tenkaichi 4 début 2024 ?

A l'heure actuelle, il n'y a eu aucune image de gameplay dévoilée sur le titre édité par Bandai Namco. De son côté, la date de sortie demeure un mystère, à l'instar des plateformes visées. Mais alors, quand est-ce qu'on va en savoir plus ? Avant toute chose, il faut savoir que Budokai Tenkaichi 4 a été révélé au grand jour lors d'un événement bien précis, le Dragon Ball Games Battle Hour 2023. Ce dernier va avoir une édition 2024 qui a justement publié son trailer d'annonce. Et c'est dans cette bande-annonce qu'un détail très particulier a été repéré.

En effet, vers la fin du trailer, on mentionne un « panel pour un Dragon Ball spécial ». On voit alors un montage d'images, et en à gauche, une capture d'écran de Budokai Tenkaichi 1. Vu comme ça, c'est un peu étrange, mais en vérité, on pouvait la retrouver dans le premier teaser de Budokai Tenkaichi 4 montré il y a plusieurs mois. Du coup, pour certaines personnes, ça ne laisse aucune place au doute : le nouvel opus sera présenté lors de la convention dédiée à la célèbre franchise. Pour rappel, elle se tiendra du 27 au 28 janvier 2024 à Los Angeles.

En haut à gauche, la capture d'écran de Budokai Tenkaichi 4

Un reboot complet ?

Une rumeur circule depuis pas mal de temps au sujet de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Il s'agirait d'un reboot complet de la saga, et non une nouvelle itération flambant neuve. Si cette hypothèse est avancée, c'est parce que le studio a enregistré l'appellation « Sparking! Zero » aux États-Unis. C'est le terme utilisé pour les versions des jeux au Japon. L'usage du mot « Zero » en lieu et place d'un 4 n'a pas hésité à faire lever quelques sourcils, mais ça ne s'arrête pas là.

On pouvait également voir les mots suivants : « Get ready for battle, a new sparking begins ». Que peut bien vouloir dire Bandai Namco par « New » (nouveau en anglais) ? La piste du reboot a donc été envisagée, ce qui impliquerait un roster moins bien fourni que dans Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Une poignée de joueurs n'a pas apprécié l'idée, mais d'autres n'ont pas hésité à justifier une telle décision. « Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 n'aura jamais la même quantité de contenus que Budokai 3, parce qu'il ne peut pas réutiliser les assets comme l'on fait les épisodes précédents », pouvait-on notamment lire. C'est un bon argument et on espère en découvrir davantage lors du fameux événement en janvier 2024.