Quand on est fan de Dragon Ball, on ne sait plus où donner de la tête. En manga, ça se poursuit avec Super, en anime, on accueille bientôt Daima, et en jeu vidéo, on a l'embarras du choix. On n'a même pas besoin de citer Sparking! ZERO pour l'affirmer. Il suffit de regarder des titres comme DBZ Kakarot pour s'en rendre compte. D'ailleurs, ce dernier n'a pas encore passé l'arme à gauche, et il compte bien maintenir l'intérêt des joueurs en enrichissant son contenu. La preuve avec cette bande-annonce inédite.

Dragon Ball Z Kakarot présente encore son prochain DLC

Un certain événement s'est tenu du 27 au 28 janvier dernier. Il s'agissait du Dragon Ball Games Battle Hour, qui était l'occasion pour la franchise de faire le plein d'annonces. DBZ Kakarot en a profité pour faire un passage marqué, en présentant son nouveau DLC baptisé Goku's Next Journey. Il fait suite à celui dédié à Bardock et à celui sur le 23e Tenkaichi Budokai, et on peut dire qu'il se faisait attendre. Pour cause, il va tout de même raconter la fin du manga Dragon Ball, comme a pu le constater avec le premier trailer.

Et aujourd'hui, on en a un deuxième à se mettre sous la dent. Cette fois, il se concentre sur le gameplay, et plus précisément sur l'affrontement Gokû et son fils Goten. On assiste à un entraînement père-fils digne de ce nom, et on a hâte de pouvoir y prendre part. En outre, on aura également droit au combat entre Gokû et Uub lors du 28e Tenkaichi Budokai, qui a justement été présenté en janvier.

Quant à la date de sortie, il faut se montrer un tout petit peu patient. L'extension doit normalement sortir en février 2024, mais étrangement, on n'en sait pas plus. Est-ce qu'elle va arriver cette semaine ou plutôt en fin de mois ? Ce manque de communication est assez bizarre, mais puisqu'on n'a pas été informé d'un report, pas besoin de s'inquiéter. Le DLC ne devrait donc pas tarder à être déployé.