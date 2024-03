Bien que bouleversé par le décès de son créateur, la franchise Dragon Ball ne s'arrête pas et va continuer à ravir ses fans. Prochainement, c'est le très attendu Dragon Ball Sparking Zero, qui débarquera sur PS5, Xbox Series et PC. Un titre qui s'annonce extrêmement généreux avec près de 160 héros jouables. Malheureusement, on a pas encore de date de sortie. En attendant, les amoureux de la franchise peuvent encore se lancer dans l'un des jeux les plus populaires de la licence. Un gros succès toujours bichonné par ses développeurs.

Un DLC pour Dragon Ball Xenoverse 2

Sorti en 2016, Dragon Ball Xenoverse 2 s’offre une seconde jeunesse avec un DLC. « Pour la première fois depuis le lancement du jeu original, Dragon Ball Xenoverse 2 se tournera vers l’avenir et l’avènement d’une nouvelle ère », tease Bandai Namco. Nommé « Future Saga », il prendra la forme de quatre chapitres, centrés autour du personnage de Fu. Ses intentions restent néanmoins très mystérieuses, comme on peut le voir dans le trailer. Néanmoins, ces expériences pourraient mener le joueur très loin. « Tout est prêt pour jeter un œil dans le futur. Tu es paré pour me rejoindre n’est-ce pas ? » tease le scientifique à la fin de la vidéo.

Pour l’instant, on ne connaît pas encore la date de sortie de ce contenu additionnel, si ce n'est que c'est pour bientôt, ni la façon dont il sera séquencé. Si l’on veut se laisser aller à la spéculation, on peut imaginer que le premier chapitre pourrait sortir d’ici environ deux mois, soit le 24 mai 2024. Cette date correspondrait au lancement de Dragon Ball Xenoverse 2 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. D’ailleurs, si vous faites partie des nombreux qui attendent ce portage, mais que avez déjà une version ultérieure du titre, ne vous inquiétez pas. « Les possesseurs du jeu sur PS4 et Xbox One pourront faire la mise à jour et transférer leurs sauvegardes vers les versions PS5 et Xbox Series X|S », avait expliqué Bandai Namco sur X. De quoi faire une pierre deux coups, pour les fans et l'éditeur.