Au fil du temps, la licence Dragon Ball a eu droit à un très grand nombre d’adaptations vidéoludiques. Et même si ces adaptations étaient liées à des genres différents, les choses ont souvent tourné autour du combat, du RPG ou du Beat ‘em All. Pour la prochaine adaptation de l’oeuvre mythique d’Akira Toriyama, Bandai Namco Entertainment a de toute évidence souhaité proposer quelque chose de différent.

Bandai Namco Entertainment vient d’annoncer Dragon Ball : The Breakers, un tout nouveau jeu inspiré par le célèbrissime manga. Avec ce nouveau titre développé par Dimps (DBZ Budokai), l’éditeur japonais souhaite visiblement proposer quelque chose de différent. En effet, il est ici question de multijoueur asymétrique en ligne.

D’après l’éditeur japonais, les parties de Dragon Ball : The Breakers découpent les joueurs en deux camps. D’un côté se trouve le "Méchant." Ce dernier correspond à un des antagonistes célèbres de Dragon Ball (la vidéo utiliser Cell mais le premier artwork du jeu montre également Freezer et Majin Buu).

Cell vs Oolong

De l’autre côté se trouvent des "Survivants" sans pouvoirs et bien plus faibles. Parmi ces derniers se trouveront a priori des avatars de joueurs mais aussi des personnages célèbres comme Bulma et Oolong. Voici comment l’éditeur décrit le concept du jeu :

Ces civils ordinaires pris au piège dans une faille temporelle où l’espace-temps est perturbé devront coopérer pour repousser le Méchant et utiliser la super machine à voyager dans le temps. Pour échapper à leur terrible ennemi, les joueurs pourront utiliser divers objets sur le champ de bataille.

D’après les premières informations à propos de Dragon Ball : The Breakers, les parties se dérouleront sur de grandes maps avec des environnements destructibles. Les joueurs pourront personnaliser leurs protagonistes. Et ils pourront utiliser divers objets en cours de partie : grappin, armes, véhicules, etc.

À noter également que Bandai Namco Entertainment indique que les sauvegardes du jeu seront liées à celles de Dragon Ball Xenoverse 2. L’éditeur n’apporte pas d’indications supplémentaires à ce sujet pour le moment. Mais il promet toutefois de le faire "dans un futur proche."

Dragon Ball The Breakers pourra-t-il faire son trou ?

De toute évidence, Dragon Ball : The Breakers ne sera pas une adaptation fidèle de l’histoire de Dragon Ball. Les personnages impliqués ainsi que les situations montrées dans la première bande-annonce en sont la preuve. Et du point de vue technique, le jeu n’a clairement pas vocation à être une vitrine.

Pour réussir à tirer son épingle du jeu, Dragon Ball : The Breakers aura besoin d’un gameplay en béton. Et de mises à jour fréquentes qui inciteront les joueurs fans de Dragon Ball à venir. À l'heure où sont écrites ces lignes, le modèle économique du jeu n'a pas été dévoilé.

Dragon Ball : The Breakers est prévu pour l’année prochaine sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Le jeu sera logiquement compatible avec les PS5 et Xbox Series X|S. Et d’après Bandai Namco Entertainment, une bêta fermée aura prochainement lieu.

Que vous inspire Dragon Ball : The Breakers ? Que pensez-vous du concept ? Vous imaginez-vous lui laisser une chance ? Que doit-il proposer pour vous convaincre ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.