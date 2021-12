Les jeux tirés de la saga Dragon Ball se suivent et souvent se ressemblent. Il arrive cependant de temps à autres que des titres essaient de sortir des sentiers battus avec plus ou moins de réussite. Dragon Ball : The Breakers, jeu multijoueur au gameplay asymétrique, a récemment eu droit à une phase de bêta juste après son annonce. Et pour l’instant, le titre ne fait pas l’unanimité chez les fans de l’univers imaginé par Akira Toriyama. Après les réactions des joueurs, au tour des développeurs de commenter la situation.

Les développeurs de Dragon Ball The Breakers viennent de commenter les retours des joueurs reçus à l’issue de la première bêta fermée. Dans un message publié sur le compte Twitter officiel du jeu, Ryosuke Hara, le producteur du jeu remercie les joueurs. Et répond à certaines des critiques émises à l’endroit du jeu :

Merci à tous les joueurs qui ont participé à la bêta fermée. Nous souhaitons exprimer notre gratitude à vous tous pour avoir pris le temps de remplir le sondage en ligne et de reporter des bugs in-game. Nous avons reçu de nombreux retours concernant l’équilibrage entre le Raider et les Survivants. Ainsi que sur des améliorations au niveau des objectifs en cours de partie, la jouabilité, la fonctionnalité de priorité du Raider et plus encore. Nous nous penchons actuellement sur ces retour de manière à les utiliser pendant le développement. Nous croyons qu’il s’agit d’une œuvre collective que nous allons créer ensemble. Par conséquent, l’équipe de développement ainsi que le staff fourniront les efforts nécessaires pour atteindre vos attentes. Nous considérons également une autre opportunité qui permettrait à davantage de joueurs d’essayer le jeu avant sa sortie officielle. Merci de rester à l’écoute de nouvelles additionnelles à ce sujet. Merci pour votre soutien continu de Dragon Ball : The Breakers.

Les développeurs ont-ils vraiment entendu les joueurs ?

Il est intéressant de noter le nombre de points évoqué par les joueurs dans leurs retours selon Ryosuke Hara. De toute évidence, les testeurs avaient beaucoup de choses à dire au sujet de ce que propose Dragon Ball : The Breakers.

Cela étant dit, un autre point est à souligner. En effet, le producteur n’évoque par directement de retours concernant les graphismes du jeu. Les remarques et autres moqueries à ce sujet étaient pourtant nombreuses sur la toile des suites de l’annonce de Dragon Ball : The Breakers.

Précédemment dans Dragon Ball The Breakers

Pour rappel, les parties de Dragon Ball : The Breakers découpent les joueurs en deux camps. D’un côté se trouve le Raider. Ce dernier correspond à un méchant célèbre de Dragon Ball (Cell, Freezer ou encore Majin Buu). De l’autre côté se trouvent des "Survivants" sans pouvoirs et beaucoup plus faibles. Ces derniers peuvent aussi bien être des avatars de joueurs que des personnages comme Bulma et Oolong.

Officiellement, Dragon Ball : The Breakers est prévu pour l’année prochaine sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Bien évidemment, le titre tournera également sur PS5 et Xbox Series X|S via la rétrocompatibilité.

Que dites-vous de ces déclarations du producteur de Dragon Ball : The Breakers ? Avez-vous pu participer à la bêta du jeu ? Si oui, qu’en avez-vous pensé ? Donnerez-vous sa chance au jeu final ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.