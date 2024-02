Les fans d'un certain jeu Dragon Ball fort apprécié vont être heureux d'apprendre qu'il vient de bénéficier d'un nouvel ajout bienvenu, et ce n'est pas tout.

Dragon Ball va continuer à vivre pendant encore longtemps, ne serait-ce qu'en jeu vidéo. On pense évidemment à Sparking! ZERO, mais récemment, FighterZ a aussi dévoilé une belle surprise pour les joueurs PS5 et Xbox Series. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ces deux-là, mais plutôt de The Breakers, un opus qui a peut-être fait moins de bruit, mais qui n'en est pas moins appréciable. Si on le mentionne, c'est parce qu'il a une belle annonce à faire aux fans.

Dragon Ball : The Breakers lance sa saison 5

En effet, aujourd'hui marque le lancement de la saison 5 de Dragon Ball : The Breakers. Pour rappel, il s'agit d'un jeu multijoueur asymétrique en ligne dans lequel sept joueurs doivent survivre face à un Méchant. On peut, par exemple, être poursuivi par Boo, Cell, Freezer, ou encore Broly, le Saiyan légendaire, ce qui est plus angoissant qu'il n'y paraît dans ce contexte. D'une manière générale, c'est un concept auquel on ne s'attendait pas pour une telle licence, et il faut avouer que ça fonctionne plutôt bien.

Pour en revenir à la nouvelle saison, celle-ci va procéder à quelques ajouts qui devraient régaler les joueurs. Le plus gros d'entre eux, c'est clairement le cross-play qui se faisait attendre par une bonne partie de la communauté. En outre, vous allez également pouvoir profiter de skins inédits pour les survivants, mais surtout, de nouveaux Raiders (les Méchants si vous préférez). Zamasu et Goku Black sont là, alors n'hésitez pas à aller les essayer. Bien sûr, il y a encore du contenu en approche, et ça, les développeurs le garantissent. Ils mentionnent une nouvelle carte gratuite, des accessoires supplémentaires et même une autre apparence pour le véhicule.