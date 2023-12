Huit mois. C’est le temps qu’il aura fallu aux fans de Dragon Ball avant de découvrir en bonne et due forme le jeu qu’ils attendaient tous. Bandai Namco a enflammé la communauté en début d’année en annonçant Dragon Ball Z Tenkaichi 4 ou en tout cas une suite. L’éditeur a profité de l’aura des Game Awards 2023 pour annoncer son nouveau jeu, qui porte finalement un autre nom.

Dragon Ball Tenkaichi 4 change de nom

Le réveil va être des plus sympathiques pour les amoureux de DBl. La rumeur avait en partie raison, celui qu’on appelait Dragon Ball Z Tenkaichi 4 allait bien se montrer prochainement. Il ne faudra en revanche pas attendre jusqu’à janvier 2024 pour découvrir le jeu en action. Bandai Namco a enflammé la communauté aux Game Awards 2023 en dévoilant un premier aperçu de celui qui se nommera bien DRAGON BALL: Sparking! ZERO. Alors reboot ou non ? Impossible à dire pour le moment, les développeurs ayant avant tout mis l’accent sur quelques séquences de combats avec Goku et Vegeta, entre autres. Pas de date de sortie, le jeu sera disponible sur PS5, Xbox Series, et PC et il a franchement l'air très propre. Après 15 ans d'attentes pour un nouvel épisode, il n'en fallait pas plus pour enthousiasmer les plus nostalgiques. Autant dire que les premiers retours sont plus que positifs.

On devrait justement avoir des nouvelles de Dragon Ball Z Tenkaichi 4 très prochainement à l'occasion du DB Games Battle Hour qui se tiendra du 27 au 28 janvier 2024 à Los Angeles. Ce sera sans doute l'occasion d'en apprendre un peu plus sur le gameplay et les nouveautés. En attendant, ce premier trailer de Dragon Ball Sparking! ZERO a en revanche déjà confirmé une partie du roster :