Après le trailer Fusion avec Gotenks, Vegetto ou encore Kefla, Dragon Ball Sparking Zero est encore victime d'un leak. Ca sent très bon pour l'annonce attendue de tous.

Bandai Namco a confirmé que les célèbres fusions feront bien leur grand retour dans Dragon Ball Sparking Zero. Une excellente nouvelle qui a clairement rassuré les fans. D'autant que les développeurs vont mettre le paquet avec la présence de Gotenks, Vegetto, Gogeta, Kefla et Zamasu fusionné au roster. Si la révélation des personnages est évidemment d'une importance capitale, les joueuses et joueurs attendent surtout de connaître la date de sortie sur consoles et PC. On devrait enfin le savoir très prochainement.

Un leak révèle l'une des éditions de Dragon Ball Sparking Zero

À quand la date de sortie de Dragon Ball Sparking Zero ? Selon toute vraisemblance, elle pourrait tomber à n'importe quelle heure à partir de ce samedi 8 juin 2024 à 23h00 (heure française). C'est ce soir là qu'aura lieu la conférence du Summer Game Fest 2024 qui, comme les précédentes éditions, accueillera tous les grands noms de l'industrie. Et Bandai Namco fait justement partie des partenaires de l'événement. Mais ce qui met davantage la puce à l'oreille sur l'annonce tant attendue, c'est un nouveau leak en provenance de billbil-kun. D'après ses informations, Dragon Ball Sparking Zero profitera du SGF 2024 pour faire la lumière sur ses différentes éditions, dont une Ultimate.

« Dragon Ball : Sparking ! Zero Ultimate Edition (également disponible en version physique). Prix : 109,99$. Plus de détails sur le Summer Game Fest 2024 » a t-il déclaré sur X. Si l'éditeur est déjà prêt à révéler les éditions du jeu, il est impossible que la date de sortie ne soit pas annoncée dans la foulée. On devrait donc enfin être fixés dans quelques jours. Mais le lancement en 2024 paraît désormais totalement acquis. Qu'attendre de cette version à plus de 100€ ? Billbil-kun ne s'étend pas sur le sujet. Néanmoins, on peut spéculer au regard de l'Ultimate Edition de Dragon Ball FighterZ qui renfermait, en plus du jeu principal, un season pass avec huit personnages.

On sait déjà que les équipes n'excluent d'ajouter des DLC pour les combattants de DB GT. Mais FighterZ avait aussi 11 musiques de l'anime dans son édition la plus chère. À voir si ce sera encore la même chose pour Dragon Ball Sparking Zero ou si Bandai Namco sera plus généreux en les offrant à toutes et tous.