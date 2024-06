Le Bandai Namco Summer Showcase 2024 devrait durer environ une heure et a pour objectif de faire un point sur des jeux ou licences tels que Gundam, Sword Art Online ou encore Dragon Ball Sparking Zero. Logiquement, l'éditeur aurait pu attendre cet événement pour dévoiler un nouveau trailer, mais c'était visiblement un peu trop tentant de dégainer une vidéo avant l'heure.

Un trailer sur les combattants de Dragon Ball Sparking Zero

Dragon Ball Sparking Zero enchaîne les bonnes nouvelles et les présentations à tout va. Bien que cela puisse paraître anecdotique par rapport au casting, au gameplay ou à d'autres fonctionnalités, on sait que les emotes et les poses de provocation vont faire leur retour. Une manière comme une autre de mettre la pression sur l'adversaire durant un combat.

Même si l'éditeur est encore très discret sur la question, l'acteur de Goku a annoncé qu'il y aurait des DLC Dragon Ball GT étant donné qu'il a enregistré des dialogues pour le personnage mythique sous sa forme Super Saiyan 4. « Je n'avais pas réalisé que le fait de changer subtilement la voix pour chaque forme allait me causer des problèmes. J'ai fait ça pour les formes Super Saiyan 4, Super Saiyan 3, Super Saiyan God rouge... ce sont des différences vraiment subtiles » a t-il indiqué.

Dans le même temps, Bandai Namco a fait une annonce de taille pour le roster de Dragon Ball Sparking Zero. Great Saiyaman, la version justicière de Gohan adulte, sera bien jouable et pourra donc retrouver sa compagne Videl dans son costume classique. Un « super-héros » qui rejoint la transformation singe de Vegeta, Boo, Tenshinhan, Cell parfait, Goku ultra instinct, Vegeta Super Saiyan God, Golden Freezer, Jiren ou encore Bardock du trailer pour la date de sortie. Un roster déjà riche qui s'est agrandi avec la dernière bande annonce toute fraiche.

Une vidéo qui offre encore un beau spectacle avec les personnages suivants :

Super Vegetto (DBZ)

Jiren (DB Super)

Future Trunks (DB Super)

Roasie (DB Super)

Ribrianne (DB Super)

Yajirobe (DB, DBZ)

Spopovich (DBZ)

Dabura (DBZ)

Mr. Satan (DBZ)

Anilaza (DB Super)

Goku Super Ultra Instinct (DB Super)

Goku Black Super Saiyan Rosé (DB Super)

Dragon Ball Sparking Zero sera disponible le 11 octobre 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.