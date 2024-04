Plus Dragon Ball Sparking Zero se dévoile, et plus la hype grandit à vue d'oeil. Chaque image ou trailer permet d'admirer le travail réalisé depuis toutes ces années pour une série très importante chez les fans. Celui qu'on appelle aussi Budokai Tenkaichi 4 est tout de même attendu depuis 17 ans. Certes, il y a eu FighterZ, mais ce n'est pas la même expérience. Sparking Zero se veut être beaucoup plus arcade et accessible comme ses aînés pouvaient l'être à la grande époque.

Le trailer Maîtres et apprentis de Dragon Ball Sparking Zero

Le roster de Dragon Ball Sparking Zero sera absolument énorme avec plus de 160 personnages. Dernièrement, on a pu apprécier en images Trunks du futur avec son débardeur et son épée, Videl ou encore le vilain Beerus. Mais précédemment, Bandai Namco avait également révélé la présence de Tortue Géniale, Piccolo, Yamcha, Krillin, Gohan enfant ou encore Gohan du futur. Pour sa nouvelle bande annonce, Dragon Ball Sparking Zero oppose les « Maîtres » d'un côté et les « Apprentis » de l'autre. Et quoi de mieux que de commencer avec l'entraînement mythique entre Piccolo et Gohan ? Après que ces deux personnages se soient affrontés pour essayer de libérer la puissance du fils de Goku, le trailer de Dragon Ball Sparking Zero montre d'autres duos voire trio.

On a ainsi Krillin avec Yamcha et Maître Roshi, Videl et Gohan adulte, Beerus et son serviteur Whis. Mais le meilleur a été gardé pour la fin avec Mirai Gohan qui combat les responsables de la perte de son bras, C17 et C18. Trunks du futur est également de la fête. Par contre, si vous attendiez une date de sortie pour Dragon Ball Sparking Zero, on a bien peur que vous soyez déçus.

Le roster de Budokai Tenkaichi 4 au 30 avril 2024

Voici une liste non définitive du roster de combattants de Dragon Ball Sparking Zero.