Dragon Ball Sparking Zero, c'est le prochain gros jeu tant attendu de la franchise iconique. Et visiblement, son contenu s'annonce énorme, du moins si on en croit ce nouvel indice.

Vous aussi, vous étiez impatients d'en savoir plus sur le prochain gros jeu estampillé Dragon Ball ? Celui-ci s'est enfin présenté au détour d'une bande-annonce qui a fait saliver les fans. La licence est de retour avec un opus baptisé Sparking Zero (autrefois Budokai Tenkaichi 4), et les premières images ont su faire grimper l'excitation de la communauté. Ceci dit, on ne sait pas exactement la forme qu'il prendra. On pense notamment au roster : est-ce qu'il sera massif comme dans le troisième jeu ? On a peut-être la réponse à cette question.

Dragon Ball Sparking Zero, un jeu qui s'annonce massif

On ne va pas mentir, ce nouveau Dragon Ball se montre bien discret, même après un trailer explosif. Alors oui, on reconnaissait bien la patte Budokai Tenkaichi, mais de nombreuses interrogations sont restées en suspens. Par exemple, quelle sera l'envergure du roster ? On a eu droit à quelques noms de la part de Bandai Namco, mais ça n'est pas allé plus loin. Néanmoins, un indice de taille a été débusqué par les joueurs. Pour cause, le poids du jeu aurait été découvert, et si c'est vrai, c'est tout simplement colossal.

Cette information nous vient de certains utilisateurs qui ont partagé des captures d'écran pour le moins surprenantes. Sur la page de Dragon Ball Sparking Zero sur le Xbox Store, sa taille est visiblement apparue à la suite d'une erreur d’affichage. Le problème, c'est qu'on a affaire à deux screenshots, et ils ne montrent pas la même chose : l'un affiche 71 Go, l'autre 77 Go. Est-ce à cause de la différence de langue qu'on peut voir sur les images ? C'est improbable, mais alors pourquoi ? Eh bien, on n'en a aucune idée, mais ce n'est probablement pas important dans ce contexte vu le petit écart.

Il faut bien prendre ces informations avec des pincettes, d'autant plus que la communauté est divisée sur le sujet. Certaines personnes pensent que c'est truqué, d'autres pensent que c'est plutôt logique vu l'ambition de Dragon Ball Sparking Zero. Si ça s'avère, on fera sûrement face à un jeu massif, voire à un des plus grands de la série, mais il ne faut pas trop s'avancer pour l'instant. En plus, on n'a même pas encore de date de sortie précise à se mettre sous la dent. Est-ce qu'on va devoir patienter jusqu'en 2025 ? Affaire à suivre.

Un premier aperçu du roster

De ce qu'on a cru comprendre, Dragon Ball Sparking Zero est en développement depuis un bon bout de temps. Jun Furutani, producteur chez Spike Chunsoft, nous parle d'un chantier ayant débuté il y a cinq ans. Du coup, on s'attend à une production titanesque. D'ailleurs, Bandai Namco en personne mentionne un nombre « incroyable » de personnages jouables. En tout cas, voici une partie des combattants qu'on pourra incarner, et ça promet déjà de beaux combats bien nerveux :