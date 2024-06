Dragon Ball: Sparking Zero a une assez mauvaise nouvelle pour vous. Du moins, un choix de gameplay assez frustrant qui risque de laisser un goût amer dans la bouche à plus d'un joueur.

Le nouveau jeu de combat Dragon Ball: Sparking Zero, développé par Bandai Namco, offre aux joueurs la possibilité de s'affronter en coopération locale sur le même écran. Et ça, c'est plutôt une très bonne chose. Cependant, cette fonctionnalité tant attendue comporte une restriction majeure qui risque bien d'être ultra frustrante pour les joueurs. C'est le moins que l'on puisse dire.

Une fonctionnalité multijoueur Limitée pour Dragon Ball: Sparking Zero

Lors du Summer Game Fest 2024, le producteur Jun Furutani a expliqué à GamesRadar+ que le mode multijoueur local n'était pas une priorité lors du développement de Dragon Ball: Sparking Zero. À travers un traducteur, Furutani a précisé que le jeu avait été principalement conçu pour une expérience solo optimisée sur un seul écran, afin de maximiser et d'optimiser l'intensité des combats Dragon Ball et toutes les animations en temps réel associées.

Furutani a reconnu que l'intégration de la fonctionnalité d'écran partagé posait des défis techniques considérables. La priorité était de s'assurer que l'expérience de combat soit la meilleure possible, ce qui a conduit à des compromis. Cependant, conscient de l'importance de la convivialité et de l'interaction entre amis sur un même canapé, l'équipe de développement a tenu à inclure une option de coopération locale... mais sur une seule carte.

Bien que cette limitation puisse décevoir certains fans, il est important de noter que des rumeurs antérieures suggéraient l'absence totale de multijoueur local. La possibilité de jouer en coopération sur la Chambre de l'Esprit et du Temps est donc un ajout bienvenu. Il reste cependant une incertitude quant à l'expansion de cette fonctionnalité à d'autres cartes à l'avenir. Les défis techniques étant à l'origine de cette restriction, une extension de cette option dépendra de la capacité des développeurs à surmonter ces obstacles.

Dragon Ball: Sparking Zero propose une expérience de combat intense et immersive, avec une option de multijoueur local limitée mais appréciée. En permettant aux joueurs de partager des moments de jeu sur la même télévision, Bandai Namco répond à une demande des fans, même si des améliorations futures seraient les bienvenues. Le jeu continue de se concentrer sur l'optimisation de l'expérience de combat Dragon Ball, tout en offrant une touche de convivialité avec son mode écran partagé.