On vient d'apprendre une information croustillante à propos du nouveau jeu Dragon Ball, et ça veut peut-être dire qu'il sortira plus tôt que prévu. On ne dira pas non.

Enfin, le prochain gros jeu Dragon Ball s'est offert une première bande-annonce digne de ce nom. C'est le retour de la franchise avec un opus baptisé Sparking Zero (autrefois Budokai Tenkaichi 4). Les premières images sont absolument dingues, et on a qu'une envie : mettre les mains dessus. Malheureusement, pas de bol pour nous, il n'y a pas encore de date de sortie à se mettre sous la dent. Du coup, c'est pour quand ? 2025 ? Eh bien, tout porte à croire que ça arrivera plus tôt que ce qu'on pourrait penser.

Dragon Ball Sparking Zero, un sacré chantier

Ce nouveau titre issu de la licence culte a fait l'objet de nombreuses rumeurs. Est-ce qu'on va avoir affaire à un reboot ? Quelle sera l'envergure du roster ? C'est ce genre de questionnement qu'on pouvait entendre dans la communauté. Mais surtout, on voulait connaître sa date de sortie. Seulement voilà, la bande-annonce révélée au cours des Game Awards 2023 ne nous a pas donné de réponse, même pas une fenêtre. Par contre, on a tout de même appris de nouvelles informations sur Dragon Ball Sparking Zero.

Nos confrères chez IGN ont eu l'opportunité d'interviewer Jun Furutani, producteur chez Spike Chunsoft, le studio derrière le jeu. Au cours de l'article, on relève un détail intéressant : ce Dragon Ball est en développement depuis 5 ans, ce qui veut dire que les développeurs planchent dessus depuis - au moins - 2018. C'est un chiffre plutôt impressionnant pour un jeu du genre où le processus est normalement plutôt accéléré. Après, ça ne veut pas dire que la firme a travaillé d'arrache-pied sur le titre pendant toutes ces années. On en est même sûr, puisqu'elle a sorti d'autres jeux entretemps.

Néanmoins, le chantier se poursuit depuis si longtemps qu'on peut se demander si Dragon Ball Sparking Zero ne va pas débarquer plus tôt que prévu. Cinq ans, c'est beaucoup, et qui sait, Spike Chunsoft est peut-être simplement en train d'apporter les dernières retouches au jeu. Est-ce qu'on va avoir droit à une annonce surprise dans les semaines à venir ? On va éviter de s'avancer pour le moment, mais ça sent plutôt bon.

Un jeu massif

Ça fait donc un sacré bout de temps qu'il est en développement, ce qui expliquerait également le nombre « incroyable » de personnages jouables décrit par Bandai Namco. En tout cas, il faut s'attendre à un Dragon Ball complètement fou, et surtout, ô combien immersif. Il suffit de lire ce qu'a dit le producteur pour avoir l'eau à la bouche : « lorsque quelqu’un s’écrase à travers un rocher ou un bâtiment [après une attaque], cela se passe en temps réel. Nous allons utiliser Unreal Engine 5, donc les graphismes seront plus réels et immersifs ». Voici une partie des combattants qu'on pourra incarner, c'est-à-dire ceux qui ont été aperçus dans le premier trailer.