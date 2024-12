Dragon Ball Sparking Zero s'est mis à jour afin d'adresser l'un des plus gros problèmes du jeu qui énerve bon nombre de joueuses et joueurs. Les mauvais perdants ne vont pas apprécier.

Le succès de Dragon Ball Sparking Zero ne semble pas ralentir. Après avoir écoulé 3 millions d'exemplaires en seulement vingt quatre heures, l'analyste Matt Piscatella de chez Circana a révélé que c'était déjà l'un des jeux Bandai Namco les plus vendus de les temps. Et évidemment, c'est aussi le jeu DB à avoir connu le plus grand succès de l'histoire de la franchise d'Akira Toriyama. Le titre explose donc tous les records et a subi une nouvelle maintenance ce matin pour prendre en compte les plaintes de la communauté.

Des sanctions pour les rageux de Dragon Ball Sparking Zero

La dernière mise à jour 2006.005.003.004.003 de Dragon Ball Sparking Zero a ajouté quelque chose qui était attendu depuis le lancement et même avant la sortie à vrai dire. Avant que Spike Chunsoft ne délivre ce nouveau jeu sur le marché, le studio a prévenu qu'il aurait besoin de plus de temps afin de permettre de jouer en local à deux joueurs sur toutes les arènes. Eh bien ce patch a enfin levé toute limite à ce niveau, et vous ne serez plus obligés de vous battre uniquement dans la Salle de l'Esprit et du Temps.

Ce matin, Bandai Namco a également réalisé une maintenance d'une heure pour mettre à jour Dragon Ball Sparking Zero. Dans quel but cette fois ? Pour punir les rageux et corriger l'un des plus gros problèmes du jeu, à savoir les rage quits volontaires. « Afin de garantir une expérience de jeu équitable et agréable, nous renforçons les sanctions à l'encontre des joueurs dont le taux de déconnexion ou d'abandon est excessif pendant les matchs en ligne ».

Désormais, les joueuses et joueurs de Dragon Ball Sparking Zero qui abusent de cette pratique seront sanctionnés en obtenant moins de points. À l'inverse, ceux qui subissent les déconnexions de mauvais perdants en recevront davantage. « Concernant les rage quits, les points seront ajustés en conséquence : augmentation des points pour le joueur subissant la déconnexion et diminution des points pour le joueur qui s'est déconnecté ». Comme indiqué par Bandai Namco sur son compte X, la mise à jour de Dragon Ball Sparking Zero permet également d'améliorer la stabilité des serveurs.

Notes de patch

Amélioration de la stabilité des serveurs

Augmentation des points pour les joueurs qui subissent des rage quits

Diminution pour les joueurs qui pratiquement le rage quit à outrance

Source : Bandai Namco.