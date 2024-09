Dragon Ball Sparking Zero va être titanesque et aura plus d'une centaine de personnages à sa sortie. Voici la liste complète de tous les personnages annoncés, et ceux qui ont leaké.

À l’époque, les Dragon Ball Tenkaichi avaient déjà mis la barre très, très haute concernant leur roster respectif. On parlait alors de plus d’une centaine de personnages jouables issus de l’intégralité de l’anime, des films, etc. Bien des années plus tard, après quelques jeux à gros succès comme Dragon Ball Xenoverse 2, l’un des plus gros jeux actuels, ou encore Dragon Ball FighterZ, un nouveau jeu XXL arrive. Dragon Ball Sparking Zero, celui que l’on nommait encore il y a peu le nouveau Tenkaichi, se prépare à sortir le 11 octobre prochain sur PS5, Xbox Series et PC.

Le roster complet de Dragon Ball Sparking Zero impressionne

Un jeu ultra ambitieux qui compte bien enterrer tout ce qui a été fait jusqu’ici et mettre une nouvelle fois le paquet. Plus de 180 héros ont ainsi été annoncés, une grande majorité a déjà été présentée, d’autres manquent à l’appel mais ont été leakés il y a seulement quelques heures (à l’heure où sont écrites ces lignes). Dragon Ball Sparking Zero proposera donc un roster de combattants qui va ratisser très, très large, des surpuissants Gogeta SSJ4 en passant par Broly jusqu’à ce bon vieux Yamcha. On retrouvera donc Dragon Ball, DBZ et DB Super mais aussi GT et prochainement Daima. Les films sont aussi de la partie puisque Janemba ou encore C13 font partie des personnages masqués ayant fraîchement leaké.

©Dragon Ball Sparking Zero

Tous les personnages jouables de DB Sparking Zero connus à ce jour

Goku (Z-début)

Goku (Z-milieu) Classique Super Saiyan

Goku (Z-fin) Classique Super Saiyan Super Saiyan 2 Super Saiyan 3

Goku (Super) Classique Super Saiyan Super Saiyan God Super Saiyan God Super Saiyan

Vegeta (Z-Scouter)

Grand Singe Vegeta

Vegeta (Z-début) Classique Super Saiyan

Super Vegeta

Vegeta (Z-fin) Classique Super Saiyan Super Saiyan 2

Majin Vegeta

Vegeta (Super) Classique Super Saiyan Super Saiyan God Super Saiyan God Super Saiyan

Piccolo

Krillin

Yamcha

Ten Shin Han

Trunks (combat rapproché) Classique Super Saiyan

Trunks du futur Classique Super Saiyan

Freezer (Super)

Cell Forme parfaite

Majin Buu

Mr. Satan

C17 (Super)

C18

Broly (Super) Classique Super Saiyan

Jiren

Bergamo

Super Trunks

Dyspo

Kakunsa

Kamé Sennin (Tortue Géniale) Classique Max Power

Nappa

Butta

Toppo

Jeese

Kale Super Saiyan (Berserk)

Broly (Super) Super Saiyan pleine puissance

Hit

Beerus

Gohan (adulte)

Videl

Gohan (futur) Classique Super Saiyan

Gohan (enfant)

Trunks (épée) Classique Super Saiyan

Whis

Trunks (enfant) Classique Super Saiyan

Goten Classique Super Saiyan

Gotenks Classique Super Saiyan Super Saiyan 3

Kale Classique Super Saiyan

Caulifla Classique Super Saiyan 2

Kefla Classique Super Saiyan Super Saiyan 2

Vegeto Classique Super Vegeto Super Saiyan God Super Saiyan

Gogeta (Super) Classique Super Saiyan Super Saiyan God Super Saiyan

Zamasu Classique Fusionné Corrompu

Goku (Super) Signe de L'Ultra Instinct Ultra Instinct

Gohan (adulte) Super Saiyan 2

Freezer doré

Bardock

Raditz

Goku Black Classique Super Saiyan Rosé

Jiren Pleine puissance

Super Vegeto

Yajirobe

Dabra

Spopovitch

Ribrianne

Roasie

Agnilasa

Nail

Freezer (Z) 1ère forme 2ème forme 3ème forme 4ème forme Pleine puissance

Chaozu

Saibaman

Zarbon Classique Super Zarbon

Dodoria

Kiwi

Ginyu

Recoome

Guldo

Gohan (ado) Classique Super Saiyan Super Saiyan 2

Trunks (combat rapproché)

Trunks (combat rapproché)

C17 (Z)

C16

C19

Dr. Gero

Cell 1ère forme 2ème forme Cell parfait

Cell Jr.

Piccolo (fusionné avec Dieu)

Roi Cold

Mécha Freezer

Great Saiyaman

Babidi

Gohan (adulte) Super Saiyan Gohan ultime

Buu maléfique

Super Buu Super Buu (Gotenks absorbé) Super Buu (Gohan absorbé)

Buu enfant

Pan (GT)

Goku (GT) Classique Super Saiyan Super Saiyan 3 Super Saiyan 4

Baby Vegeta

Super Baby 1 Super Baby 2

Grand singe Baby (GT)

Oob

Majoob

Syn Shenron

Omega Shenron

Vegeta (GT) Super Saiyan 4

Gogeta (GT) Super Saiyan 4



Les personnages manquants qui ont leaké