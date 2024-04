Dragon Ball Sparking Zero dévoile encore un peu plus son roster avec des images absolument divines de quatre nouveaux combattants. Ils sont tous cultissimes !

Malgré une inquiétude après la disparition de la page Dragon Ball Sparking Zero sur le Xbox Store, le jeu de combat devrait bien être disponible cette année sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Quand exactement, c'est la question que tout le monde se pose, mais ça devrait être en 2024. On a déjà eu le droit à un trailer de gameplay vraiment impressionnant, qui a mis en ébullition les fans, et Bandai Namco annonce régulièrement de nouveaux personnages. C'est d'ailleurs encore le cas avec une nouvelle fournée qui devrait faire des heureux.

Des combattants iconiques pour Dragon Ball Sparking Zero

Dragon Ball Sparking Zero distribue ses informations au compte-gouttes pour mieux faire monter la pression. Dans le dernier numéro du magazine japonais V-Jump, Bandai Namco a dévoilé de nombreux combattants supplémentaires avec Broly et ses différentes variantes, Barta, Jesse, Nappa, Toppo, Trunks éveillé, Kale Super Saiyan légendaire, Hit, Dyspo, Kakunsa et Kamé Sennin. Une belle liste, mais ce n'est rien comparé aux nouveaux personnages fraîchement dévoilés qui viennent grossir le roster actuel.

À l'occasion d'un numéro inédit de V-Jump, Dragon Ball Sparking Zero a agrandi son roster avec Gohan petit et Piccolo en mode DBZ donc, Yamcha et une autre variante pour LE maître en arts martiaux adoré de tous, Tortue Géniale. On retrouvera certaines de leurs techniques fétiches, comme on peut le voir sur les images. Pour ce qui est des détails sur les combos ou attaques par contre, il faut encore patienter un petit peu.

Crédits : Bandai Namco.

La liste du roster complet de Budokai Tenkaichi 4

Dragon Ball Sparking Zero aura en tout 164 personnages jouables, et si vous êtes curieux, voici le roster complet annoncé jusqu'à maintenant par Bandai Namco :