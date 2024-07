« Budokai Tenkaichi Returns », ces simples mots feront rapidement écho chez les fans de la franchise et les ados désormais adultes qui ont poncé les précédents jeux de la franchise. Dragon Ball Sparking Zero, ni plus ni moins que le plus gros jeu de combat Dragon Ball jamais créé, s'est une nouvelle fois montré en dévoilant près d’une dizaine de héros jouables supplémentaires. Le roster s’annonce dantesque !

De nouveaux personnages adorés sont confirmés dans Dragon Ball Sparking Zero !

Ce sont les premiers arcs importants de la licence, l’arc Saiyan et la Saga Namek seront bien présents dans Dragon Ball Sparking Zero. On se doute que la plupart des grands événements de ces deux arcs seront couverts via le mode histoire. On pourra ainsi revivre certains des plus gros combat de la franchise, notamment celui contre Freezer.

Pour rappel, l’arc Saiyan commence avec l’invasion de Raditz et toute sa clique et se poursuit avec la Saga Namek. On suivra Son Goku et son équipe en voyage à travers l’espace pour se rendre sur la fameuse planète Namek à la recherche de nouvelles Dragon Ball. Sur place, ils seront confrontés à Freezer, l’un des plus grands ennemis de la franchise. Le tyran, en quête d’immortalité, sera un adversaire redoutable et l’affrontement contre Goku marquera un tournant dans l’histoire du héros à plus d’un titre.

Ce sont donc bien là tous les personnages en rapport avec ces arcs qui seront jouables dans DB Sparking Zero. Et il y en a un paquet avec Freezer et toutes ses formes, ainsi que la totalité du commando Ginyû.

Pour rappel, Dragon Ball Sparking Zero sera disponible sur PS5, Xbox Series et PC dès le 11 octobre 2024. Il proposera le casting de personnages le plus important de la licence, ça va être énorme.