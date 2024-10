Dragon Ball Sparking Zero explose tout sur son passage avant même sa sortie complète. Et ce n'est certainement que le début !

On n'avait probablement pas attendu un jeu Dragon Ball depuis aussi longtemps... Bien que les dernières itérations aient eu de quoi réjouir les fans à de nombreux titres, le manque des formules à la Bodukai et Budokai Tenkaichi se faisait clairement ressentir. Et c'est donc cette semaine que cette dernière fait son grand retour avec un quatrième opus, rebaptisé Dragon Ball Sparking Zero pour l'occasion. Et avant même sa sortie définitive, il explose tout avec son accès anticipé.

Dragon Ball Sparking Zero est déjà un champion

Eh oui ! Celles et ceux qui se sont procurés l'édition Ultimate de Dragbon Ball Sparking Zero ont le plaisir d'y jouer depuis hier, mardi 8 octobre 2024. Et, visiblement, ils sont nombreux, même très nombreux, dans ce cas. À quelques jours de son lancement au grand public, il atteint des chiffres d'audience impressionnants sur Steam. Pour faire simple : il bat tous les jeux de combat en termes de nombre de joueurs en simultané sur la plateforme de Valve.

Classement Titre Pic de joueurs Date 1 Dragon Ball: Sparking! Zero 91 005 8 octobre 2024 2 Street Fighter 6 70 573 3 juin 2023 3 Tekken 8 49 977 26 janvier 2024 4 Dragon Ball FighterZ 44 303 26 janvier 2024 5 Mortal Kombat 1 38 129 20 septembre 2023 6 Mortal Kombat 11 35 147 23 avril 2019 7 Brawlhalla 34 816 24 février 2021 8 GUILTY GEAR -STRIVE- 31 156 12 juin 2021 9 Soul Calibur VI 14 684 19 octobre 2018 10 The King of Fighters 8 226 18 février 2022

Même en comparaison des grosses sorties de ces dernières semaines, Dragon Ball Sparking Zero casse la baraque. On ne compte 'que' 23 mille joueurs sur Silent Hill 2, ce même mardi 8 octobre. Le jeu arrive également pas si loin derrière EA Sport FC 25, dont le pic était à 110 mille joueurs à la sortie, pour 94 mille les 24 dernières heures. Et on a encore sûrement rien vu ! DBSZ devant sortir officiellement ce vendredi 11 octobre, les chiffres risquent encore d'exploser ce week-end. Vous misez sur quel record ?