D'ores et déjà disponible en Early Access, Dragon Ball Sparking Zero connaît un gros couac à son lancement chez de nombreux joueurs, mais il existe une solution.

L'Early Access de trois jours sur l'extrêmement attendu Dragon Ball Sparking Zero n'est disponible que pour celles et ceux ayant fait l'acquisition des éditions Deluxe et Ultimate du jeu. Mais les fans ayant hâte de découvrir le digne héritier de la série Budokai Tenkaichi se sont heurtés à plusieurs soucis fort dommageables. Pour une partie de ceux-ci, Bandai Namco a toutefois fourni une solution.

Décollage Ki peine un peu pour Dragon Ball Sparking Zero

Respectivement tarifées à 100 et 110 euros, les éditions Deluxe et Ultimate de Dragon Ball Sparking Zero permettent de jouer au titre trois jours avant sa sortie officielle prévue le 11 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series. Le lancement de l'Early Access aurait dû avoir lieu aux alentours de minuit chez nous, mais celui-ci n'a pas vraiment décollé comme un nuage tranquille. De nombreux joueurs ont visiblement eu du mal à lancer le jeu, ou ont rencontré plusieurs soucis une fois dessus. Les serveurs pour jouer en multijoueur étaient notamment momentanément indisponibles.

Autre problème de taille relatif aux éditions Deluxe et Ultimate de Dragon Ball Sparking Zero : celles-ci comprennent plusieurs goodies exclusifs prenant la forme de contenu additionnel à télécharger, dont justement le fameux Early Access. Sur PC via Steam et PS5, le téléchargement normalement automatique de ces éléments connaît un gros couac, d'après les retours de nombreux joueurs. Bandai Namco a fourni une solution à ce fâcheux problème qui devrait fonctionner, en tout cas sur PS5 (à noter qu'une marge de manœuvre similaire doit être possible sur la version Steam du jeu :

Depuis l'écran d'accueil, mettez en surbrillance Sparking Zero

Appuyez sur le bouton Options de votre manette

Sélectionnez Gérer le contenu du jeu

Sélectionnez l'icône Installer à côté de tout le contenu disponible

Des versions physique qui se font désirer

Outre l'accès à l'Early Access de Dragon Ball Sparking Zero et aux contenus additionnels exclusifs à ses éditions Deluxe et Ultimate, d'autres joueurs déplorent la livraison d'une version physique qui se fait désirer. Un des principaux arguments de ces éditions est bien sûr de pouvoir au jeu en avance. Sauf que certains attendent visiblement que leur copie soit expédiée. Il se pourrait donc qu'ils reçoivent leur exemplaire le 11 octobre, date de sortie normale du jeu. L'intérêt d'avoir déboursé quelques dizaines d'euros supplémentaires risque donc d'en prendre un sérieux coup et laisser les fans à juste titre fort mécontents.

Source : Bandai Namco sur X.com