Dragon Ball Sparking Zero dévoile son édition collector, désormais disponible en précommande. C'est magnifique et parfait pour les fans de la franchise.

L'Édition Collector tant attendue de Dragon Ball Sparking Zero est enfin dévoilée, offrant aux fans de la franchise une expérience de jeu enrichie et des objets de collection exclusifs. Plongeons dans les détails de ce coffret. Ce qui est certain, c'est qu'il a toutes les cartes pour plaire aux fans de DBZ. Car elle est assez monstrueuse.

Une belle édition collector pour Dragon Ball Sparking Zero

Déja, pour ceux qui réservent leur copie de Dragon Ball Sparking Zero, un personnage jouable exclusif sera immédiatement disponible. En plus de ce personnage inédit, les joueurs bénéficieront d'un déblocage anticipé de six combattants légendaires :

Gogeta

Gogeta Super Saiyan

Gogeta Super Saiyan Divin Super Saiyan

Broly

Broly Super Saiyan

Broly Super Saiyan (Pleine Puissance)

Ces personnages emblématiques, issus de l'univers DB promettent d'ajouter une dimension épique aux combats dès le lancement du jeu.

L'Édition Collector de Dragon Ball Sparking Zero ne se contente pas de proposer le jeu de base ; elle est également accompagnée d'une série d'objets exclusifs et de bonus numériques qui raviront les collectionneurs et les joueurs les plus passionnés. Il faut compter 189 euros avec une date de sortie sur PS5 et Xbox Series le 11 octobre 2024.

Jeu de base : l'expérience complète de Dragon Ball Sparking Zero, prêt à être exploré.

: l'expérience complète de Dragon Ball Sparking Zero, prêt à être exploré. Marque-page en métal (recto-verso) : un accessoire élégant et durable, parfait pour les fans qui aiment marquer leurs pages tout en affichant leur passion pour DB.

: un accessoire élégant et durable, parfait pour les fans qui aiment marquer leurs pages tout en affichant leur passion pour DB. Diorama exclusif Dragon Ball Sparking Zero (26,4 x 17,4 cm) : une pièce de collection unique représentant une scène dynamique du jeu, idéale pour décorer votre espace de jeu ou votre collection Dragon Ball.

: une pièce de collection unique représentant une scène dynamique du jeu, idéale pour décorer votre espace de jeu ou votre collection Dragon Ball. Bonus numérique : Pack d'amélioration ultime : des ressources et des améliorations pour booster votre expérience de jeu dès le début. Bonus édition ultime : contenu supplémentaire exclusif à l'édition ultime, offrant des avantages inédits. Season Pass : accès à tous les futurs DLC, garantissant que vous ne manquerez aucun nouveau contenu ajouté au jeu. Bonus du Season Pass : avantages supplémentaires pour les détenteurs du Season Pass, incluant des contenus exclusifs et des boosts en jeu.

