Dragon Ball Sparking Zero s'offre un nouveau coup de polish avec une mise à jour qui va faire du bien, notamment sur PC.

Après un lancement explosif, Dragon Ball Sparking Zero voit la hyper s'amenuiser petit à petit... Toutefois, les équipes de Bandai et de Spike Chunsoft n'ont pas dit leur dernier mot. Après une belle mise à jour apportant un tas de changements que les joueuses et des joueurs voulaent, un nouveau patch vient de se déployer. Le jeu continue d'améliorer son expérience !

Dragon Ball Sparking Zero remonte sur le ring

C'était un des temps fort de cette fin d'année 2024 ! Dragon Ball Sparking Zeroi a été un carton colossal à son lancement. Les fans attendaient depuis longtemps une suite à la formule Budokai Tenkaichi. Ils se sont donc jetés sur sur ce quatrième volet les yeux fermés.

Cependant, Sparking Zero n'est pas, contrairement à ce que son titre pourrait laisser penser, sans défaut. Comme la plupart des jeux de nos jours, sa sortie rimait aussi avec des bugs à foison. Plusieurs correctifs ont donc été déployés depuis son lancement. Encore vendredi dernier, il est passé à la version 2007.006.003.004.003 avec un énième patch.

Pour le coup, il s'agit d'un patch mineur qui vient résoudre habilement quelques problèmes. C'est avant tout sur les soucis de serveur que les équipes se sont penchées. Mais, d'autres légers problèmes de gameplay ont été résolus également. Enfin, un souci important se voit corriger sur Steam, ce qui devrait faire du bien à beaucoup de joueuses et joueurs PC !

Notes du nouveau patch de DBSZ

Correction d'un problème où le changement de personnage sous certaines conditions faisait que le personnage entrant dans le combat était complètement guéri.

Ajustement des conditions de déclenchement de l'étourdissement pour les coups de ki Smash qui provoquent des étourdissements.

Correction d'un problème où vous ne pouviez pas suivre l'attaque d'un ennemi qui avait été envoyé vers le bas.

(Version STEAM uniquement) Correction d'une spécification qui provoquait des divergences de calcul interne lorsque vous jouiez avec différentes versions de Windows 11 version 24H2 ou ultérieure et que vous communiquiez avec différentes versions.