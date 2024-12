L'énorme patch de décembre 2024 pour Dragon Ball Sparking Zero est disponible, et il apporte une nouveauté hyper demandée et attendue depuis le lancement du jeu.

En attendant de savoir si PlayStation va racheter FromSoftware et Spike Chunsoft, entre autres, le studio de Dragon Ball Sparking Zero prend en compte les retours de la communauté. Le chemin est encore long, à plus forte raison que le jeu est fait pour durer, mais ça avance. Avant les fêtes de fin d'année, les développeurs gâtent les joueuses et joueurs de ce « Budokai Tenkaichi 4 » avec une énorme mise à jour disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC via Steam.

Dragon Ball Sparking Zero passe en version 2006.005.003.004.003

Ça y est ! La très attendue mise à jour de décembre 2024 pour Dragon Ball Sparking Zero est normalement accessible. Si ce n'est pas encore le cas, pas de panique ! Ce n'est qu'une question de minutes puisque la maintenance s'est terminée à 11h00. Un retard n'est donc pas à exclure, même si ça devrait être bon. Quoi de neuf dans ce nouveau patch ? Une fonctionnalité réclamée depuis la sortie, et même avant, est désormais disponible avec cette version 2006.005.003.004.003 du jeu.

Vous allez enfin pouvoir jouer à deux en local sur toutes les arènes dans Dragon Ball Sparking Zero, et non plus uniquement sur celle de la Salle de l'Esprit et du Temps. En amont du lancement, les développeurs avaient prévenu qu'ils avaient besoin de temps pour optimiser cette fonctionnalité, afin de la proposer sur plus de cartes.

Les notes de patch 2006.005.003.004.003 de Dragon Ball Sparking Zero font état d'autres nouvelles fonctionnalités. Désormais, vous pourrez modifier la méthode d'affichage des personnages, et profiter de l'option « Mes ensembles » dans les paramètres de combat. Si vous voulez en découdre le plus rapidement possible, les animations d'introduction peuvent être zappées. Durant le choix de votre équipe, vous pouvez maintenant cacher votre sélection à votre rival pour garder la surprise jusqu'au bout et éviter qu'il s'adapte en conséquence.

Une autre option pour ajuster la distance de la caméra, afin qu'elle soit plus proche, a également été implémentée dans Dragon Ball Sparking Zero. Enfin, le tri par ordre alphabétique des textes a fait son entrée pour le mode Combat personnalisé. Au niveau du système de combat, une nouvelle action « Dragon Dash à grande vitesse » vient agrandir la palette de mouvements. Ce n'est qu'un maigre aperçu, mais la totalité des nouveautés et changements sont disponibles en anglais sur le site de Bandai Namco. L'éditeur indique aussi être au courant d'erreurs de communication pour les PCistes sous Windows 11 24H2. Un correction est actuellement à l'étude.

