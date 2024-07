Le jeu très attendu, Dragon Ball Sparking ZERO, promet une expérience de jeu enrichie grâce à diverses options de personnalisation. Voici un aperçu des principales caractéristiques offertes aux joueurs, comme nous pouvons le découvrir via l'utilisateur toujours bien informé KAMI sur Twitter. De quoi réjouir les fans du manga et de l'anime. Explications.

Dragon Ball Sparking ZERO et ses options

Les joueurs pourront choisir entre deux types de contrôles : Standard et Classique. Le mode classique fera plaisir aux nostalgiques en réintroduisant les mouvements spéciaux réalisés par la rotation des sticks analogiques, rappelant les jeux originaux. Avant chaque combat, il sera possible de modifier la tenue de votre personnage en choisissant parmi les costumes que vous aurez débloqués. Cela permet non seulement de varier les apparences, mais aussi de refléter les préférences esthétiques de chaque joueur.

En plus des tenues, les joueurs pourront équiper divers accessoires à leurs personnages, tels qu'un halo, ou encore une aura spécifique. Ces accessoires ajouteront une touche unique à l'apparence de chaque combattant. Les personnages pourront également voir leurs statistiques améliorées grâce à des Capsules. Ces améliorations permettront de personnaliser les capacités de combat. Rendant chaque personnage unique et adapté au style de jeu du joueur.

Avec Dragon Ball Sparking ZERO, les développeurs ont clairement mis l'accent sur la personnalisation pour offrir une expérience de jeu riche et variée. Que ce soit par les contrôles, les costumes, les accessoires ou les améliorations de statistiques. Les joueurs auront de nombreuses options pour créer leur combattant idéal. Préparez-vous à explorer ces fonctionnalités dès la sortie du jeu !

Dragon Ball Sparking ZERO est prévu pour une sortie mondiale le 11/10/2024. Cette date a été confirmée par les développeurs et marque un moment important pour tous les amateurs de la série, qui attendent avec impatience de pouvoir plonger dans cette nouvelle aventure. Dragon Ball Sparking ZERO sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.