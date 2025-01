Bonne nouvelle pour les fans de Dragon Ball Sparking Zero. Une nouvelle mise à jour vient enrichir le jeu avec des ajustements majeurs, un mode inédit et le lancement du tout premier DLC. De quoi raviver l'intérêt des joueurs et offrir une expérience encore plus captivante.

Un nouveau mode à ne pas manquer pour Dragon Ball Sparking Zero

La grande surprise de cette mise à jour de Dragon Ball Sparking Zero, c’est l’ajout du mode Legendary Warrior Face-Off. Ce défi temporaire vous permet d’affronter un adversaire redoutable. Mais attention, ce mode ne sera disponible que pour une période limitée. Si vous aimez relever des défis, c’est le moment ou jamais.

Plusieurs modes de jeu ont été retravaillés pour offrir plus de souplesse et de plaisir aux joueurs. Voici ce qui change :

En Episode Battle, vous pouvez désormais ajuster la difficulté même après avoir utilisé une Dragon Orb.

Le mode Custom Battle accueille de nouvelles options pour personnaliser vos affrontements.

Player Match bénéficie d’un matchmaking simplifié, tandis que Ranked Match introduit une pénalité pour ceux qui se déconnectent trop souvent.

Enfin, en mode Training, une nouvelle option permet de simuler les réactions défensives d’un adversaire.

Ces ajustements rendent Dragon Ball Sparking Zero plus intuitif et adapté à tous les styles de joueurs.

Des combats plus stratégiques

Le système de combat de Dragon Ball Sparking Zero a aussi été revisité. Les mécaniques clés, comme les Rush Ki Blasts ou les Smash Attacks, ont été rééquilibrées pour rendre les affrontements plus techniques. De nouvelles options, comme l’Impact Recovery, permettent de réduire les dégâts après une chute, ajoutant encore plus de profondeur aux combats.

Certaines compétences emblématiques de Dragon Ball Sparking Zero , comme Kaioken ou Wild Sense, ont également été ajustées pour améliorer l’équilibre du gameplay. Résultat ? Des affrontements encore plus dynamiques et captivants.

En plus des nouveautés, cette mise à jour améliore la stabilité et la fluidité du jeu. Les menus sont plus clairs, les commandes mieux expliquées, et les performances globales du jeu ont été optimisées. De quoi séduire les nouveaux venus tout en satisfaisant les joueurs de longue date.

Cette mise à jour n’est pas qu’un simple patch. Elle montre l’engagement de Bandai Namco à faire évoluer le jeu en écoutant les retours des joueurs. Avec l’ajout du premier DLC et des ajustements bien pensés, Dragon Ball Sparking Zero s'améliore encore.

Source : Bandai